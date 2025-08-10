ביקור חיזוק מאוחד היום הגיע ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, לביקור מיוחד ומרגש בכלא 10 שבבית ליד, שם כלואים תלמיד ישיבת "אחינו", הבחור תומר ספייב, ושני האחים ממשפחת יצחקוב, תלמידי ישיבת "מאורות התורה".

שלושתם מרצים עונשי מאסר בעקבות סירובם להתגייס לצה"ל ובחירתם באוהלה של תורה

לבקשתו של הגרמ"ה הירש, הצטרפו אליו חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס: זקן המועצת, הגאון רבי משה מאיה; ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים; וראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל. הרבנים הגיעו כתף אל כתף, בביטוי נדיר של אחדות והזדהות מלאה עם עצורי עולם התורה.

הביקור נערך באישור הנהלת הכלא, ובמהלכו שוחחו הרבנים עם האסירים, שמעו על מצבם וחיזקו את רוחם בדברי תורה ועידוד. הגרמ"ה הירש ביקש מהנהלת בית הסוהר להרחיב את שעות הלימוד בבית הכנסת שבמקום, והדגיש כי "קשה לאסירים ללמוד בתא הצפוף". הנהלת הכלא נענתה לבקשה, והודיעה כי תאפשר זמן לימוד נוסף במתחם התפילה.

כזכור , בשבוע שעבר הגיע ראש הישיבה הגאון רב דוב לבקר את אסירי עולם התורה כשהוא מחזק ומעודד אותם בתקופה הקשוחה

ומענין לענין באותו ענין: יו"ר 'שלומי אמונים', השר לשעבר ח"כ מאיר פרוש, העניק היום ריאיון סוער לישי כהן ו'כיכר השבת' ממאהל המחאה שהקים בכניסה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בירושלים, שם הוא פתח את לשכתו החדשה והודיע על שביתת רעב.

נזכיר שמי ששמע לראשונה על שביתת הרעב של פרוש הוא ראש הממשלה עצמו ששמע על כך מהשר קרעי - ואולי עכשיו ראש הממשלה ייכנס לעובי קורת הפרשה ויסיים את פרשת המעצרים של תלמידי הישיבות

היסטוריה נרשמה באתר "שילה הקדומה" שבבנימין כאשר לראשונה הובאו ארבע פרות אדומות כשרות, אשר הגיעו היישר ממדינת טקסס שבארצות הברית והן מוצגות כעת באתר בבנימין.

צוות כיכר השבת - מחכה כבר להזמנה כדי לבדוק את כשרות הפרה האדומה

רפואה שלימה לאדמו"רים

האדמו"ר מגור, השוהה בימים אלו למנוחה במושב אורה הסמוך לירושלים, מעד בצהרי יום השבת, בצאת השבת הופצו שמועות רבות באשר למצבו.

ל'כיכר השבת' נודע כי בבדיקות רפואיות שבוצעו בצאת השבת התגלה כי האדמו"ר סובל משבר בידו.

אמש (מוצאי שבת קודש), שהו במושב אורה שלושה מגדולי האדמו"רים, וזאת לאחר שהאדמו"ר מבעלזא הגיע לבקר את גיסו האדמו"ר מויז'ניץ טרם צאתו לטיפול רפואי בגרמניה

עוד ביקור חריג בכלא

לא רק ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ביקר בשערי הכלא שבוע שעבר, ולא רק בנו של האדמו"ר מגור בכלא בבלגיה, גם האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ערך ביקור חיזוק בכלא איילון, וזאת במטרה לבקר את אליעזר רומפלר, מראשי כת "לב טהור".

הביקור עורר תגובות מגוונות, כאשר חלק מהציבור רואה בו מעשה של חמלה וקרבה אישית, בעוד אחרים מביעים ביקורת על הקשר עם אדם הנאשם בעבירות חמורות.