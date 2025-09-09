כיכר השבת
בלעדי | גורמים במשפחת פשע מבני ברק מאשימים: "פתחו עלינו במשטרה, לכן ההסלמה" • מעייריב

עצרת הענק שתוכננה לסוף השבוע בוטלה - במקומה יתקיימו עצרות תפילה מקומיות | פרובוקציה ב'נחלת': כך הצליח עובד התחזוקה למנוע הסלמה | לא תאמינו - אבל זו הסיבה שגרמה לחסידים קשור 'גארטל' ארוך ולבן מחוץ לבניין | בג"ץ שוב מקבל עתירה קנטרנית: זו הסנקציה הכלכלית החדשה נגד בחורי הישיבות, הפעם: דרך הביטוח הלאומי | הלם בכפר חב"ד: 'סליק' נשק התגלה באקראי - המשטרה חוקרת | סיקור מיוחד בפרסום ראשון: מה עומד מאחורי ההסלמה במלחמות העבריינים בבני ברק, וגם; האם המשטרה ידעה מראש על היתכנות אירוע אלים הלילה בציר ז'בוטינסקי? (מעייריב)

(ש)מיני עצרת

כבר שבועות ארוכים דובר בה. ב"עצרת הענק" שאמורה הייתה להתקיים כמחאה נגד פעולות מדינת ישראל נגד ציבור לומדי התורה. אלא, שברגע האחרון החליט המנהיג הליטאי להפוך את העצרת המדוברת, למספר עצרות מקומיות. על המכתב המיוחד שנחשף לראשונה כאן באתר 'כיכר השבת', שעליו חתום הגר"ד לנדו, צירף את חתימתו גם ראש הישיבה חבר המועצת הגאון רבי משה הלל הירש. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

חסרי תבונה

ארגון חילוני המעודד יציאה שאלה, עולה לאחרונה לכותרות לאחר שפעילי הארגון גורמים למשטרה לפנות דוכנים שמוקמים באופן לא חוקי. היום, פעילי אותו ארגון התמקמו לא הרחק מישיבת 'נחלת הלוויים' בשכונת נווה שאנן בחיפה. רגע לפני שתלמידי הישיבה גילו על הפרובוקציה, עובד התחזוקה של הישיבה גילה עליה לפניהם. הוא הזעיק את שמיהרה לפנותם. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אלף מילים על תמונה אחת

זר לו היה נקלע אתמול בערב לרחוב סלנט בירושלים, היה נדהם מהמראה יוצא הדופן: גארטל לבן וארוך השתלשל מהקומה העליונה לתחתונה, בזמן שבחוץ נשמעו קולות שירה ורינה של אלפי חסידים מזמרים ומרקדים. ההסבר לתמונה - נעוץ היטב בסיפור המובא בכתבת הווידאו שלפניכם.

נאך א-מאל בג"ץ

שוב זה קורה. המשחק - מכור מראש, כמו זהות השחקנים. הגיבורים הראשיים הם כמובן בחורי הישיבות. על הפרק - שלילת תקציב נוסף. העותרים: התנועה לאיכות השלטון. המחליטים: שופטי הבג"ץ. כל הפרטים על הסנקציה החדשה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

סליק בכפר חב"ד

עובדי הפרדסים בכפר חב"ד, היישוב החב"די במרכז הארץ, סמוך לנתב"ג, נדהמו לגלות היום מצבור ענק של כלי נשק - בתוך שקים. זה קרה בשעת צהרים מוקדמת. העובדים שהסתובבו במקום, בעבודה שגרתית, גילו לפתע את השקים ובתוכם כלי הנשק. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

פרסום ראשון

האם המשטרה ידעה בתחילת ליל אמש על כוונתם של גורמים עבריינים ב לפעול בצורה חריגה? בין אם ידעו ובין אם לא - שניות לאחר זריקת הרימונים בציר ז'בוטינסקי בעיר, כבר הופיעו בדהרה ובסערה מספר רכבים בעלי לוחיות אזרחיות מחד גיסא, ועם צ'קלקות מאידך גיסא. הופעתה המהירה מידי של המשטרה בזירת הפשע מעוררת תהיות בנושא. כך או כך, מלחמות העבריינים בבני ברק הרימו ראש כבר תקופה, ובכתבת הווידאו שלפניכם - תקבלו הצצה מרתקת ומפחידה לאירועים שמתרחשים מאחורי הקלעים. צפיה מהנה.

1
אברהם דן טוען שעבריינים מפרדס כץ הפלילו אותו וזו הסיבה שאחים שלו משתוללים בכל בני ברק
אחד שמכיר

