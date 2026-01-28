כיכר השבת
"מדברים שידוכים"

"הם שברו שידוך" - על שבירת שידוך ודרכי ההתמודדות הלכה למעשה • הפרק העשירי

כאב, בלבול ותחושת דחייה, הם חלק בלתי נפרד מכל שידוך שיורד ונשבר, מי שלא עבר זאת לא יבין | מה הדרך הבריאה להתמודד עם אתגר שכזה? ואיך לא לתת לזה לשבור אתכם מבפנים? | פרק שהוא עזרה ראשונה לכל מי שחווה דחייה ושבירת שידוך - המשודכים עצמם וסביבתם • הפרק התשיעי, צפו/האזינו (מדברים שידוכים)

"הם לא רוצים להמשיך".

משפט אחד, קצר - ויכול להפיל עולם שלם.

שידוך שירד הוא אחד הרגעים הכואבים בתהליך. לא רק בגלל מה שלא קרה, אלא בגלל כל מה שכבר דמיינו, קיווינו וציפינו.

בפרק הזה נדבר על מה שכמעט לא מדברים עליו באמת: החוויה הפנימית של שידוך שלא התקדם.

איך ה"לא" הזה יושב לנו על הערך העצמי, למה כל כך קל לקחת את זה אישית, ואיך להפסיק לחוות כל ירידה כהוכחה שמשהו לא בסדר בנו.

בפרק הזה נדבר על:

  • למה שידוך שירד הוא לא כישלון אלא חלק מהדרך?
  • איך לתת מקום לכאב בלי להיתקע בו?
  • איך להפוך חוויה כואבת לשלב של צמיחה והתפתחות?
  • ואיך להמשיך קדימה בלי להיסגר רגשית ובלי לאבד תקווה?

זה פרק לא על “להתחזק” או “להתעלם”. זה פרק על להתמודד באמת. עם כאב, עם אכזבה, ועם הלב - בצורה שתקרב אתכם, ולא תרחיק, מהזוגיות הנכונה לכם.

כיכר השבת
