"הם לא רוצים להמשיך".

משפט אחד, קצר - ויכול להפיל עולם שלם.

שידוך שירד הוא אחד הרגעים הכואבים בתהליך. לא רק בגלל מה שלא קרה, אלא בגלל כל מה שכבר דמיינו, קיווינו וציפינו.

בפרק הזה נדבר על מה שכמעט לא מדברים עליו באמת: החוויה הפנימית של שידוך שלא התקדם.

איך ה"לא" הזה יושב לנו על הערך העצמי, למה כל כך קל לקחת את זה אישית, ואיך להפסיק לחוות כל ירידה כהוכחה שמשהו לא בסדר בנו.

בפרק הזה נדבר על:

למה שידוך שירד הוא לא כישלון אלא חלק מהדרך?

איך לתת מקום לכאב בלי להיתקע בו?

איך להפוך חוויה כואבת לשלב של צמיחה והתפתחות?

ואיך להמשיך קדימה בלי להיסגר רגשית ובלי לאבד תקווה?

זה פרק לא על “להתחזק” או “להתעלם”. זה פרק על להתמודד באמת. עם כאב, עם אכזבה, ועם הלב - בצורה שתקרב אתכם, ולא תרחיק, מהזוגיות הנכונה לכם.

מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

