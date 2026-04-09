לאחר 40 ימי לחימה עצימים במבצעי "עם כלבי" ו"שאגת העריב", מדינת ישראל התעוררה ליומה השני של הפסקת האש עליה הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בעוד הילדים חוזרים למוסדות החינוך והשקט חוזר לרחובות, בתוכנית "יומן מלחמה" ניסו הפרשנים להבין: האם אנחנו בדרך להסדר קבע או שמא מדובר בהפוגה זמנית בלבד?

"איראן מגיעה מעמדת חולשה אדירה"

הקונסול לשעבר בלוס אנג'לס, יקי דיין, הסביר בראיון כי הנשיא טראמפ נחוש להשיג הכרעה בנושא הגרעין. "טראמפ הצדיק את היציאה למלחמה בפני העם האמריקאי בגלל הגרעין, הוא לא יוכל לחזור בלי הסכם שכולל את הוצאת 441 הקילוגרמים של האורניום המועשר מאיראן", אמר דיין.

לדבריו, למרות הדיבורים על "ניצחון" איראני בעצם השגת הפסקת האש, המציאות הפוכה: "האיראנים דרשו הפסקת מלחמה וקיבלו רק שבועיים. הם דרשו לכלול את לבנון – וטראמפ הבהיר שזה לא יקרה. הם מנהלים משא ומתן תחת פטיש אמריקאי כבד, כשנושאת מטוסים שלישית בדרכה לאזור".

סיכום מבצעי: 90% הצלחה בהגנה, הישגים חסרי תקדים בהתקפה

תת-אלוף (במיל') רן כוכב (רנכו), לשעבר דובר צה"ל ומפקד מערך ההגנה האווירית, סיכם את הצד הצבאי של המערכה. "ההישגים המודיעיניים והמבצעיים של המוסד, אמ"ן וחיל האוויר הם דברים שלא נראו כמותם בעולם", קבע כוכב.

עם זאת, הוא סירב לצאת בהצהרות על סיום המלחמה: "שום דבר עוד לא הסתיים. עדיין לא עקרנו את יכולות הגרעין לצמיתות ולא הפלנו את המשטר. הגנה אווירית של 90% היא מצוינת, אבל אני לא שוכח את 50 ההרוגים ואת הנזק בבית שמש, בבני ברק ובקריה. אין 100% הגנה".

הפצע הפתוח: "מתבייש במה שקורה בצפון"

בעוד שבחזית האיראנית נרשמת אופטימיות זהירה, בכל הנוגע לצפון הארץ, רנכו לא חסך בביקורת קשה: "מה שקורה בצפון ב-40 השנים האחרונות, ובמיוחד עכשיו, זה בושה וחרפה. אני מתבייש כקצין בכיר וכאזרח. ל-45% מתושבי קריית שמונה אין מיגון, ובמטולה נהרסו כמעט מחצית מהמבנים. תושבי הצפון מרגישים, ובצדק, שוויתרנו על חבל הארץ הזה".

הוא הוסיף כי למרות שארבע אוגדות פועלות כעת בתוך לבנון, המבחן האמיתי יהיה ביום שאחרי: "נהיה חייבים להזרים כסף, לבנות מיגון ולהבטיח שחזבלה לא חוזר לגבול, אחרת התושבים לא יחזרו".

השבועיים הקריטיים

כעת, העיניים נשואות לסוף השבוע הקרוב, אז צפוי סגן נשיא ארה"ב להגיע לפקיסטן לתחילת השיחות הרשמיות. האם האיראנים, אמני המשא ומתן, יצליחו לגרור את הזמן, או שטראמפ יכפה עליהם ויתור על "יהלום הכתר" הגרעיני?