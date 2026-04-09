היום שאחרי "שאגת הארי": האם המלחמה באיראן אכן הסתיימה? | צפו במשדר

שבועיים של שקט או תרגיל איראני? בתוכנית "יומן מלחמה" ב'כיכר השבת' דנו המומחים בהפסקת האש שנכנסה לתוקפה מול איראן. יקי דיין: "טראמפ לא יתפשר על הגרעין". תא"ל (במיל') רן כוכב: "הישגים פנומנליים, אבל הצפון הוא בושה וחרפה" | צפו

לאחר 40 ימי לחימה עצימים במבצעי "עם כלבי" ו"שאגת העריב", מדינת ישראל התעוררה ליומה השני של הפסקת האש עליה הכריז נשיא דונלד טראמפ. בעוד הילדים חוזרים למוסדות החינוך והשקט חוזר לרחובות, בתוכנית "יומן מלחמה" ניסו הפרשנים להבין: האם אנחנו בדרך להסדר קבע או שמא מדובר בהפוגה זמנית בלבד?

" מגיעה מעמדת חולשה אדירה"

הקונסול לשעבר בלוס אנג'לס, יקי דיין, הסביר בראיון כי הנשיא טראמפ נחוש להשיג הכרעה בנושא הגרעין. "טראמפ הצדיק את היציאה למלחמה בפני העם האמריקאי בגלל הגרעין, הוא לא יוכל לחזור בלי הסכם שכולל את הוצאת 441 הקילוגרמים של האורניום המועשר מאיראן", אמר דיין.

לדבריו, למרות הדיבורים על "ניצחון" איראני בעצם השגת הפסקת האש, המציאות הפוכה: "האיראנים דרשו הפסקת מלחמה וקיבלו רק שבועיים. הם דרשו לכלול את – וטראמפ הבהיר שזה לא יקרה. הם מנהלים משא ומתן תחת פטיש אמריקאי כבד, כשנושאת מטוסים שלישית בדרכה לאזור".

סיכום מבצעי: 90% הצלחה בהגנה, הישגים חסרי תקדים בהתקפה

תת-אלוף (במיל') רן כוכב (רנכו), לשעבר דובר צה"ל ומפקד מערך ההגנה האווירית, סיכם את הצד הצבאי של המערכה. "ההישגים המודיעיניים והמבצעיים של המוסד, אמ"ן וחיל האוויר הם דברים שלא נראו כמותם בעולם", קבע כוכב.

עם זאת, הוא סירב לצאת בהצהרות על סיום המלחמה: "שום דבר עוד לא הסתיים. עדיין לא עקרנו את יכולות הגרעין לצמיתות ולא הפלנו את המשטר. הגנה אווירית של 90% היא מצוינת, אבל אני לא שוכח את 50 ההרוגים ואת הנזק בבית שמש, בבני ברק ובקריה. אין 100% הגנה".

הפצע הפתוח: "מתבייש במה שקורה בצפון"

בעוד שבחזית האיראנית נרשמת אופטימיות זהירה, בכל הנוגע לצפון הארץ, רנכו לא חסך בביקורת קשה: "מה שקורה בצפון ב-40 השנים האחרונות, ובמיוחד עכשיו, זה בושה וחרפה. אני מתבייש כקצין בכיר וכאזרח. ל-45% מתושבי קריית שמונה אין מיגון, ובמטולה נהרסו כמעט מחצית מהמבנים. תושבי הצפון מרגישים, ובצדק, שוויתרנו על חבל הארץ הזה".

הוא הוסיף כי למרות שארבע אוגדות פועלות כעת בתוך לבנון, המבחן האמיתי יהיה ביום שאחרי: "נהיה חייבים להזרים כסף, לבנות מיגון ולהבטיח שחזבלה לא חוזר לגבול, אחרת התושבים לא יחזרו".

השבועיים הקריטיים

כעת, העיניים נשואות לסוף השבוע הקרוב, אז צפוי סגן נשיא ארה"ב להגיע לפקיסטן לתחילת השיחות הרשמיות. האם האיראנים, אמני המשא ומתן, יצליחו לגרור את הזמן, או שטראמפ יכפה עליהם ויתור על "יהלום הכתר" הגרעיני?

אני מכיר את האיראנים, הם אמנים בלגרור זמן שבועיים של שיחות זה שבועיים של העשרת אורניום מתחת לאדמה אסור ליפול למלכודת להכות בלבנון ולשרוף את אתרי הגרעין עכשיו אין זמן אחר
רונן
הבן שלי נלחם 40 יום תחת אש באיראן ובלבנון הוא לא עשה את זה בשביל הסכם של טראמפ הוא עשה את זה בשביל שלא יהיו יותר טילים על בני ברק ובית שמש ממשלת ישראל אל תבזבזו את הדם של הבנים שלנו תנו להם לסיים את העבודה
דבורה
באיראן חושבים שהם יקנו אותנו בשבועיים שקט? אנחנו עם הנצח להמשיך להפציץ להחריב את הכורים ולא לתת להם דקה של נחת הצפון שלנו מדמם ואנחנו צריכים להיות הכי חזקים שיש
שמשון
מה זה אמני משא ומתן? הם אמנים בשקרים להכות באיראן מכה אחת גדולה שתעשה להם סחרחורת ל 100 שנה. הממשלה אל תהיו פראיירים של שבועיים תנו לצה"ל לנצח עד הסוף
מסעוד
הישגים של 90% בהגנה זה מרשים אבל 100% השמדה של האויב זה מה שצריך אל תתנו להפסקת האש הזו להפוך לקונספציה 2 חובה לנצל את נושאת המטוסים בדרך ולהכות בלב טהרן המומנטום הוא עכשיו
אורי
תראו מה קורה בצפון, חבל ארץ שלם חרב הפסקת אש עכשיו היא פרס לחיזבאללה ולאיראן הממשלה חייבת לנצל את העליונות של צה"ל ולהכות בראש הנחש בטהרן בלי הססנות ובלי מצמוצים
אליהו
ממשלה זבל , ביבי זבל, איפה מפוצצים את מיצרי הורמוז????? איפה???? יא זבלים 😡😡😡😡😡
צדיק המסיכות
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע כולנו מתחזקים בתפילה ובאמירת תהילים למען חיילי צה״ל ושמירת עם ישראל מול חיזבאללה נקראים פרקי התהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ייתן לחיילי ישראל כוח להגן על ארצנו ושכל משימתם תצליח וישובו לשלום לביתם במהרה
דוד
יאיר גולן: ״חיסול חמינאי - טעות״. מעדיפה לא לומר כלום
לימור

