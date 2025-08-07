כיכר השבת
סדרה לבין הזמנים - להורים לבחורים

נקודת מפגש 3: הקונפליקט "עם מי הבן שלנו מסתובב" בבין הזמנים • צפו

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים לבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה השלישית: הקונפליקט "עם מי הבן שלנו מסתובב" בבין הזמנים • צפו (בין הזמנים)

נקודת מפגש 3

הורים יקרים, שלום וברכה.

בנקודת המפגש בינינו לבין הילדים, יכול להיווצר קונפליקט "עם מי הבן שלנו מסתובב".

אנו כהורים רואים אותו, מסתובב עם אותו בחור שלא היינו רוצים שאפילו בשבת הוא ידבר איתו. פתאום בין הזמנים זה הזמן שהקשר שלהם מתחיל להיות מאוד מאוד חזק, ויש חיבור מאוד גדול ביניהם.

זה קשה. לא ניתן להוציא היום מהבן שלך את החבר הזה שהוא אוהב. יהיה מאוד קשה.

מה שצריך לעשות, לחשוב על חלופות. לגרום לו להיות בקשר עם מישהו מסוים. לדבר על זה, להבין בדיוק מה התוכנית שיש בבין הזמנים, יחד איתו, זה ייתן לו כבר הבנה מראש מה הציפיות.

הציפיות הן להיות במסגרת נכונה. בדיוק שם חשוב לנו ההורים לא לנסות בכוח להוציא אותו, כי בדיוק אז תיווצר התנגדות, שההתנגדות הזאת רק תטפח את הקשר עם הבחור הלא נכון. בהצלחה.

הפינות הקודמות:

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בנקודת מפגש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר