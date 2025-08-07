הורים יקרים, שלום וברכה.

בנקודת המפגש בינינו לבין הילדים, יכול להיווצר קונפליקט "עם מי הבן שלנו מסתובב".

אנו כהורים רואים אותו, מסתובב עם אותו בחור שלא היינו רוצים שאפילו בשבת הוא ידבר איתו. פתאום בין הזמנים זה הזמן שהקשר שלהם מתחיל להיות מאוד מאוד חזק, ויש חיבור מאוד גדול ביניהם.

זה קשה. לא ניתן להוציא היום מהבן שלך את החבר הזה שהוא אוהב. יהיה מאוד קשה.

מה שצריך לעשות, לחשוב על חלופות. לגרום לו להיות בקשר עם מישהו מסוים. לדבר על זה, להבין בדיוק מה התוכנית שיש בבין הזמנים, יחד איתו, זה ייתן לו כבר הבנה מראש מה הציפיות.

הציפיות הן להיות במסגרת נכונה. בדיוק שם חשוב לנו ההורים לא לנסות בכוח להוציא אותו, כי בדיוק אז תיווצר התנגדות, שההתנגדות הזאת רק תטפח את הקשר עם הבחור הלא נכון. בהצלחה.

