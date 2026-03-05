ממשלת לבנון קיבלה החלטה להשיב את דרישת אשרת הכניסה עבור אזרחי איראן המבקשים להיכנס למדינה. המהלך מסמן שינוי במדיניות הכניסה של לבנון כלפי טהראן, ומתבצע במקביל להנחיות חדשות של הדרג המדיני בביירות הנוגעות לנוכחות האיראנית בשטח המדינה.

ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, הודיע כי הנחה את גורמי הביטחון לנקוט את כל האמצעים הדרושים במטרה למנוע פעילות צבאית של גורמים השייכים למשמרות המהפכה האיראניים בתוך לבנון. סלאם הבהיר בדבריו כי המדינה פועלת לצמצום מעורבותם של כוחות זרים וגורמים הפועלים מטעמם בתוך גבולותיה.

בהתייחסו למצב הביטחוני והפוליטי ציין ראש הממשלה כי לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנוע כל פעילות צבאית שעשויה להתבצע על ידי גורמים ממשמרות המהפכה בלבנון. דברים אלו נאמרו כחלק מהחלטת הממשלה להדק את הפיקוח על גורמים צבאיים זרים הפועלים במדינה, ברקע הצטרפותו של חיזבאללה למערכה האיראנית נגד ישראל וארה"ב.

סלאם הוסיף ומתח ביקורת על הגורמים שהובילו למתיחות הנוכחית ואמר כי מי שמבצע את הטעות הוא זה שגרר את לבנון להרפתקאות שיכולנו להסתדר בלעדיהן, המשרתות אינטרסים זרים. לדבריו, פעולות אלו פגעו ביציבות המדינה ונעשו ממניעים שאינם עולים בקנה אחד עם האינטרס הלבנוני.