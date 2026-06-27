מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם הערב (מוצ"ש) מסר זועם לאחר חתימת ישראל ולבנון על הסכם מסגרת במטרה לכונן הסכם שלום עתידי.

ארגון חיזבאללה לא יעזוב את זירת הקרב גם במצב הקשה ביותר, וימשיך לפעול כהתנגדות בשטח במטרה לגרש את ישראל, כך הבטיח מנהיג הארגון נעים קאסם בהצהרה שפרסם. לדבריו, המשך הפעילות בשטח הכרחי משום ש"זוהי הגאולה".

​קאסם פנה בדבריו אל ההנהגה הלבנונית וקרא להם לחזור בהם ממה שהגדיר כטעות גדולה המחריבה את לבנון, תוך שציין כי "זאת מעלה שתירשם לזכותה אחרי החטאים". הוא הוסיף כי בארגון מוכנים לשתף פעולה למען ריבונות המדינה.

​לדברי מנהיג חיזבאללה, שיתוף הפעולה המוצע נועד לשחרור האדמות, גירוש ישראל, החזרת האסירים, שיבת התושבים לבתיהם ושיקום המדינה, לצד הגעה להבנות משותפות בנוגע לאסטרטגיית הביטחון הלאומי.

​במסגרת הצהרתו, יצא קאסם בחריפות נגד הסכם המסגרת בוושינגטון וכינה אותו "הסכם משפיל ומביש שמהווה וויתור על הריבונות". הוא קבע כי להסכם זה אין זכות קיום, וכי יש ליישם במקומו את סעיפי מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית.

​לסיום הבהיר קאסם כי חיזבאללה ימשיך להפעיל את כל האמצעים הנדרשים ולחצים בינלאומיים וערביים, במטרה לאלץ את ישראל לסגת מלבנון ולהביא לכך שתהיה מחויבת לסעיף הראשון של מזכר ההבנות.