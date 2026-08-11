לאחר 38 ימי שביתת רעב, בימ"ש מקבל את בקשת ארגון חוננו ומורה על שחרורו של טל ינון דרדיק ללא כל תנאי.

שופט בימ"ש השלום בירושלים, עמיר שקד, קיבל את בקשת ארגון חוננו ומורה על שחרורו של טל ינון דרדיק ממעצר - ללא כל תנאי. זאת לאחר מאבק ציבורי שניהל דרדיק 38 יום, כנגד הצו המנהלי אותו הוציא אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט כנגדו, ואשר במסגרתו שבת רעב.

את דרדיק ייצגו עו"ד משה פולסקי, עו"ד נתי רום ועו"ד דניאל שימשילשווילי כולם מארגון חוננו.

עו"ד נתי רום: "קיבלנו כעת את ההחלטה של כבוד השופט עמיר שקד, לשחרר לאלתר וללא כל תנאי את טל ינון דרדיק. אנחנו שמחים שטענות ההגנה מהרגע הראשון התקבלו. הצו הזה הוא לא ישים, האלוף הוציא את הצו ללא הסמכה. הצו הזה בעצם מבוטל ולכן לא הייתה שום הפרה ושום הצדקה למעצרו. אנחנו שמחים שהוא משוחרר ומקווים שהפעם יכבדו את ההחלטות השיפוטיות ושהוא יוכל לשקם את עצמו ואת משפחתו."

עו"ד משה פולסקי "אנחנו מברכים את החלטת בימ"ש שהורה על שחרורו ללא כל תנאי. זה היה מתבקש. לדעתנו היה צריך לשחררו כבר לפני כחודשיים, אמרנו כבר שהצו המנהלי שהוצא כנגדו לא שווה את הנייר שעליו כתוב, כיוון שלא היה כל אפשרות חוקית ליישם אותו. המדינה גררה את טל ינון להליכים משפטיים מיותרים, לרבות הוצאת כספים אדירה על חשבון משלם המיסים, היה ברור לכל שזו תיהיה התוצאה, שטל ינון ישוחרר הביתה ללא כל תנאי, כי לא ניתן לייחס לו כל עבירה."

הפרשה החלה בעקבות חקירת אירוע תקיפה חמור של פלסטיני באזור חרבת חומסה שבגדה המערבית. על פי חשדות השב"כ ומערכת הביטחון, דרדיק ופעילים נוספים היו מעורבים באירוע. דרדיק מצידו הכחיש כל מעורבות במעשים.

לאחר שלא התגבשה תשתית ראייתית מספקת להעמדה לדין פלילי, חתם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, על צו מנהלי שהורה לדרדיק לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק סירב לציית לתנאי הצו והתעקש להישאר בביתו שבמאחז. בעקבות הפרת הצו הוא נעצר, הועבר למאסר בכלא, ופתח שם בשביתת רעב שגררה גל מחאה.

בחודש יולי 2026 ביקר שר הביטחון ישראל כ"ץ את דרדיק בתא מעצרו, הורה שלא להאריך את הצו המנהלי וקרא לשחררו. כאשר פנה האלוף בלוט לערכאות משפטיות כדי להותיר את המגבלות על כנן, הודיע השר כ"ץ על כוונתו להדיחו. הצעד עורר טלטלה במערכת הביטחון, וכ"ץ חזר בו לאחר התערבות תקיפה של הרמטכ"ל אייל זמיר.

בתחילת אוגוסט 2026 דחה בית המשפט המחוזי את ערעור הצבא על תנאי השחרור. נקבע כי על אף המסוכנות הנטענת, הנוסח שחייב שהייה בבית החמות אינו ישים. בעקבות זאת שוחרר דרדיק ממעצר והוטל עליו צו הרחקה משטחי יהודה ושומרון (למעט מודיעין עילית), לצד חובת התייצבות תקופתית במשטרה.

כאמור, היום הוחלט על שחרורו המלא של דרדיק לאחר 38 ימי שביתת רעב.