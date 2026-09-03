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נתניהו חושף: לבנון ביצעה חיפוש אחר שרידי יהודי המדינה - זו המחווה עליה הוחלט

ראש הממשלה נתניהו חשף אחר הצהריים כי ישראל ולבנון שיתפו פעולה בחיפוש אחר שרידיהם של ראשי הקהילה היהודית בלבנון | בעקבות כך, הורה ראש הממשלה לשחרר חמישה שבויים לבנונים בחזרה לארצם לאחר שהתברר כי הם אינם מעורבים בטרור (חדשות) 

נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

משרד ראש הממשלה מודיע היום (חמישי) כי במסגרת המשא ומתן עם לבנון, הנחה לקדם את איתורם והשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית ב - הרוגי המלכות שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור.

לפי ההודעה הרשמית, "ראש הממשלה עוסק בסוגיה עשרות שנים מאז כהונתו כשגריר ישראל באו״ם."

עוד חשף נתניהו כי בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח.

לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון. לאחר השלמת חקירתם התברר שהם אזרחים שאינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל.
בנימין נתניהולבנוןיהודי לבנון

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