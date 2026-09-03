משרד ראש הממשלה מודיע היום (חמישי) כי במסגרת המשא ומתן עם לבנון, ראש הממשלה נתניהו הנחה לקדם את איתורם והשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית בלבנון - הרוגי המלכות שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור.
לפי ההודעה הרשמית, "ראש הממשלה עוסק בסוגיה עשרות שנים מאז כהונתו כשגריר ישראל באו״ם."
עוד חשף נתניהו כי בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח.
לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון. לאחר השלמת חקירתם התברר שהם אזרחים שאינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל.
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