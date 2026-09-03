נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

משרד ראש הממשלה מודיע היום (חמישי) כי במסגרת המשא ומתן עם לבנון, ראש הממשלה נתניהו הנחה לקדם את איתורם והשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית בלבנון - הרוגי המלכות שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור.