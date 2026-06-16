סערה פוליטית מתפתחת בצמרת הממשל האמריקני, כאשר דיווחים בכירים בוושינגטון מצביעים על כך שהנשיא דונלד טראמפ שוקל לפטר את שר המלחמה פיט הגסת' ואת מנהל המודיעין הלאומי ג'ון רטקליף. הרקע: התנגדות חריפה של שני הבכירים להסכם המתגבש עם איראן, כך לפי דיווח ב'ישראל היום'.

גורמים אמריקנים בכירים אמרו לעיתון הישראלי כי "הוויכוח הוכרע. מי שהתנגד עלול לשלם מחיר אישי".

על פי המקורות, המתיחות בין הנשיא לבין שני האיש הבכירים בממשל הגיעה לשיא בימים האחרונים, כאשר הגסת' ורטקליף הביעו התנגדות נחרצת למהלכים הדיפלומטיים מול טהראן. הדיווחים מצביעים על כך שהחלטה בנושא צפויה להתקבל בימים הקרובים.

מי שנהנה בינתיים מ"חסינות" הוא מזכיר המדינה מרקו רוביו שנזהר בימים האחרונים מלבקר את ההסכם בפומבי.

מחלוקת עמוקה על המדיניות כלפי איראן

המתיחות בין טראמפ לבין הגסת' התגלתה לראשונה בעקבות תגובתו של שר המלחמה לתקיפה הישראלית בביירות, כאשר הגסת' הביע תמיכה בפעולה הישראלית בניגוד גמור לעמדת הנשיא. "ישראל הייתה מאופקת מאוד בתגובתה", אמר הגסת' בראיון לרשת סי-בי-אס ניוז, והוסיף כי "מכל מה שאני יודע, אנחנו בדרך הנכונה" לקראת הסכם עם איראן.

אולם הנשיא טראמפ הגדיר את הירי לעבר ישראל כזניח ותקף בחריפות את התקיפה בביירות, במה שנתפס כסתירה חזיתית לעמדת שר המלחמה שלו. גורמים בכירים בממשל מעריכים כי הגסת' לא צפה את תגובתו התמוהה של טראמפ, והמחלוקת העמוקה ביניהם התגלתה בפומבי.

יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הציג נתונים המצביעים על פעילות התקפית מתמשכת של איראן מאז נכנסה הפסקת האש לתוקפה. לפי קיין, איראן תקפה את כוחות ארה"ב למעלה מ-10 פעמים, אך הגסת' המשיך לטעון כי "הפסקת האש בהחלט מחזיקה מעמד".