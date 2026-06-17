לא לצעוק, להסביר // יעקב שקול

לפני כמה ימים עמדתי בבית חולים ודיברתי עם רופא. לא אדם רחוק מאיתנו. לא אדם שמכיר חרדים רק מהטלוויזיה. לא אדם שמוזן מכותרות בלבד.

רופא שומר תורה ומצוות, עם כיפה על הראש, אדם שעובד עם הציבור החרדי יום־יום. הוא מטפל במשפחות חרדיות, פוגש בחורי ישיבה, אברכים, הורים, ילדים, אנשים מכל גווני הציבור שלנו. הוא לא נגדנו. להפך. הוא קרוב אלינו, מכיר אותנו, מכבד אותנו.

באמצע השיחה אמרתי לו כבדרך אגב שיש לי אחים שנמצאים היום במצב שבו הם עלולים להיעצר בגלל סוגיית הגיוס.

הוא הסתכל עליי בהלם אמיתי. "מה זאת אומרת?", הוא שאל. "עבריינים? סמים? משהו פלילי?".

ואני אומר לו: בעוון לימוד התורה. הוא באמת לא הבין.

עמדנו שם כמעט שעה וחצי בלילה. הוא שאל שוב ושוב איך יכול להיות שבחור ישיבה שיושב ולומד תורה נמצא בכלל במצב כזה. איך יכול להיות שמשפחה רגילה, נורמטיבית, כזאת שהוא פוגש כל יום בבית החולים, חיה עם פחד שהבן שלה עלול להיעצר.

ואז הוא אמר לי משפט שלא יוצא לי מהראש: "יעקב, אני רואה חדשות כמעט כל ערב. אני קורא, אני מעודכן. בחיים לא הבנתי שזה המצב. תפנו לביבי, תפנו לבנט, תפנו לחברי כנסת. בטוח יש אנשים שרוצים לעזור לכם".

המשפט הזה כאב לי מאוד. לא בגלל שהוא לא הסכים איתי. לא בגלל שהוא התווכח. אלא בגלל שהוא באמת לא ידע.

ופה הבנתי את גודל הכישלון ההסברתי שלנו.

אנשים טובים, קרובים, דתיים, מסורתיים, חילונים, רופאים, שכנים, ספקים, נהגים, אנשים שפוגשים אותנו כל יום - פשוט לא מבינים מה עובר עלינו.

הם יודעים שיש "חוק גיוס". הם יודעים שיש בג"ץ. הם יודעים שיש הפגנות. הם רואים חסימות כבישים. הם שומעים פרשנים באולפן. אבל הם לא מבינים מה זה עושה בתוך הבית החרדי.

הם לא מבינים שיש אבא שלא נרדם בלילה. הם לא מבינים שיש אמא שחוששת מכל טלפון לא צפוי. הם לא מבינים שיש בחור ישיבה שיושב ולומד תורה באמת, מבוקר עד לילה, ומרגיש שברגע אחד הוא עלול להפוך מאדם רגיל לאדם שחושש ממעצר.

ולא, אני לא מדבר עכשיו על מי שלא לומד. זה דיון אחר. אני מדבר על בן ישיבה רגיל. על בחור שתורתו אומנותו. על ילד של משפחה טובה. על אדם שלא פגע באיש. על בחור שכל חייו הם בית מדרש, גמרא, תפילה, סדרים, רבותיו, חבריו, ומשפחתו.

והיום, במציאות שנוצרה, יש בחורים ומשפחות שחיים בתחושה ממשית שכל מפגש עם גורם אכיפה עלול להסתבך. מבחינתם, זה יכול לקרות בכביש, בתחנת רכבת, בדרך לרופא, בשדה תעופה, בביקורת שגרתית, או במפגש מקרי עם שוטר.

עבור מי שמוגדר מול המערכת כמי שלא הסדיר את מעמדו, או כמי שלא התייצב כנדרש, סכנת המעצר אינה סיסמה. היא פחד שנכנס לחיים עצמם.

וזה לא נשאר בתיאוריה.

יום אחד נסעתי עם נהג לסיבוב בין בתי חולים. נסיעה רגילה, עוד יום של עזרה לאנשים, עוד בית חולים, עוד משפחה, עוד חולה, עוד ניסיון לחבר בין אדם במצוקה לבין מי שיכול לעזור לו.

באמצע כביש 6 היה לנו פנצ׳ר. אצל כל אדם רגיל זה אירוע לא נעים, אבל פשוט: עוצרים בצד, מפעילים אורות חירום, מזמינים עזרה. ואם צריך - מזמינים משטרה שתאבטח את המקום, כדי שלא יקרה אסון. אבל אצלנו זה לא היה פשוט.

ברגע אחד ראיתי איך אדם מבוגר, רציני, נורמטיבי, אדם שעוזר לאנשים, נכנס לפחד. לא בגלל הפנצ׳ר. בגלל האפשרות שתגיע משטרה.

תבינו את האבסורד. אדם עומד בצד כביש מהיר, במקום מסוכן, וצריך לבחור בין בטיחות בסיסית לבין הפחד ממפגש עם רשויות החוק.

בסוף לא הזמנו משטרה. חיכינו שמישהו יעזור לנו. ניסינו להסתדר בצורה הכי בטוחה שאפשר, בלי להכניס את עצמנו לסכנה נוספת. אבל הרגע הזה לימד אותי יותר מאלף נאומים מה המשמעות של המצב.

כשאדם מפחד להזמין משטרה אחרי פנצ'ר בכביש 6 - זה כבר לא ויכוח פוליטי. זו מציאות חיים מסוכנת.

וזה בדיוק מה שהציבור הכללי לא מבין. הוא חושב שחוק הגיוס הוא ויכוח על עקרונות. הוא חושב שזה עוד מאבק בין חרדים למדינה. הוא חושב שמדובר בסיסמאות, פוליטיקה, הפגנות, ועדות, בג"ץ, קואליציה ואופוזיציה.

אבל בשביל הרבה משפחות חרדיות, זה משהו אחר לגמרי. זה פחד לצאת מהבית. זה פחד לנסוע. זה פחד להגיע לרופא. זה פחד להזמין עזרה. זה פחד ממפגש מקרי עם שוטר. זה פחד שהבן שלך, שיושב ולומד תורה, ימצא את עצמו במקום שלא מתאים לו, במצב שלא שייך אליו, כאילו היה עבריין.

וזו נקודה שחייבים לומר אותה בקול ברור:

אנחנו לא מבקשים מכל אדם במדינה להסכים איתנו. אנחנו לא מצפים שכל אדם יבין את עולם התורה כמו שאנחנו מבינים אותו. אנחנו יודעים שיש אנשים שחושבים אחרת. אנחנו יודעים שיש ויכוח עמוק וכואב.

אבל לפני הוויכוח - צריך להבין את המציאות.

מי שרוצה להתווכח איתנו, שיתווכח. מי שחושב אחרת, שיאמר את דעתו. אבל קודם כול שיבין מה קורה כאן למשפחות שלמות.

כי מאחורי המילים "חוק הגיוס" אין רק חוק. אין רק כותרת. אין רק מאבק פוליטי.

יש ילד. יש אבא. יש אמא. יש בית שלא נרדם בלילה. יש בחור ישיבה שיושב ולומד תורה, והתחושה שלו היא שהוא עלול להיעצר בגלל הדבר הקדוש ביותר בחייו - לימוד התורה. וזה כואב. וזה מסוכן. וזה לא יכול להישאר בלתי מוסבר.

במדינה יהודית ודמוקרטית, אסור שבחור ישיבה שיושב ולומד תורה ירגיש שהוא חי כמו אדם נרדף. אסור שאברך כולל, אדם עם משפחה, עם ילדים, עם אחריות, יפחד לנסוע בכביש. אסור שאדם יפחד להזמין משטרה כשיש לו פנצ'ר. אסור שאמא תחשוש לשלוח את הבן שלה לרופא. אסור שאבא יישב בלילה ויחשוב מה יקרה אם הבן שלו ייתקל בביקורת שגרתית.

והדבר הכי כואב הוא שרבים בכלל לא יודעים שזה המצב.

הרופא שפגשתי הוא לא אדם אדיש. הוא לא אדם רע. הוא לא אדם ששונא את הציבור החרדי. להפך. הוא אדם טוב, קרוב, שמטפל בנו, שמכיר אותנו, שחי איתנו. אבל הוא לא ידע. וזה אומר שיש כאן כשל עמוק.

אנחנו צועקים בתוך המחנה שלנו. אנחנו מדברים לעצמנו. אנחנו כואבים בינינו לבין עצמנו. אנחנו כותבים בעיתונים שלנו, בקבוצות שלנו, בבתי הכנסת שלנו. אבל בחוץ - לא שומעים את הסיפור.

רואים הפגנה, אבל לא רואים את האמא. רואים חסימת כביש, אבל לא רואים את הפחד. שומעים "חוק גיוס", אבל לא שומעים את הבחור שיושב בבית מדרש וחושש לצאת לרחוב.

שומעים "עריקים", אבל לא מבינים שמאחורי המילה הזאת יכולה לעמוד משפחה רגילה, בחור שלומד באמת, בית שכל עולמו הוא תורה.

ופה אנחנו חייבים לשנות כיוון. לצד כל מחאה, חייבת להיות הסברה אנושית. לא רק סיסמאות. לא רק שלטים. לא רק הפגנות. לא רק צעקות.

צריך לספר. כל אחד מאיתנו צריך לדבר עם האנשים שהוא מכיר מחוץ למגזר:

הרופא, השכן, הנהג, הספק, הלקוח, עורך הדין, החבר בעבודה, האדם שפוגש אותנו יום־יום ולא באמת מבין מה עובר עלינו. לא בכעס. לא בהתנשאות. לא במלחמה.

פשוט לומר לו: "אתה יודע שיש לי בן שלומד בישיבה והוא חי בפחד ממעצר?"; "אתה יודע שאח שלי יכול להיעצר בגלל סוגיית הגיוס?"; "אתה יודע שיש משפחות שלא נרדמות בלילה?"; "אתה יודע שזה לא רק בחורים שלא לומדים, אלא גם בחורי ישיבה שיושבים ולומדים באמת?"; "אתה יודע שאדם עם פנצ'ר בכביש עלול לפחד להזמין משטרה?".

אנחנו חייבים להוציא את הסיפור הזה מהכותרות ולהחזיר אותו לבני אדם. כי הרבה מאוד אנשים במדינה לא שונאים תורה. הרבה מהם אפילו מכבדים תורה. הרבה מהם אוהבים את הציבור החרדי כשהם פוגשים אותו פנים אל פנים. הרבה מהם עובדים איתנו, מטופלים אצלנו, מטפלים בנו, חיים לידנו.

אבל הם לא מבינים. הם לא מבינים שהתורה עבורנו אינה תחביב. היא לא מסגרת. היא לא "בחירה אישית" רגילה. היא חיינו. היא מחזיקה אותנו. היא הזהות שלנו. היא הלב של הבית החרדי.

וכשבחור שיושב ולומד תורה מרגיש שהוא עלול להיעצר, זה לא רק אירוע אישי. זו פגיעה עמוקה בתחושת הביטחון של כל הבית. זה אבא שמרגיש שהוא לא מצליח להגן על הבן שלו. זו אמא שחיה בלחץ. זה ילד צעיר שמרגיש שהחיים שלו הפכו למסוכנים. זו משפחה שלמה שנמצאת בחרדה.

לכן אנחנו חייבים לצעוק. לא כי אנחנו אוהבים רעש. לא כי אנחנו רוצים לריב עם המדינה. לא כי אנחנו מחפשים להפריע לאנשים. לא כי אנחנו מזלזלים באחרים.

אנחנו צועקים כי יש הורים שלא נרדמים בלילה. אנחנו צועקים כי יש בחורי ישיבה שחיים בפחד. אנחנו צועקים כי יש משפחות שנכנסו למציאות בלתי נסבלת. אנחנו צועקים כי ילד שיושב ולומד תורה לא אמור להרגיש כמו אדם נרדף.

המאבק הזה חשוב מדי כדי להשאיר אותו רק בידיים של פוליטיקאים. חשוב מדי כדי שיבינו אותו רק דרך כותרות. חשוב מדי כדי שהציבור הכללי יחשוב שמדובר בעוד מאבק מגזרי רגיל.

אנחנו חייבים לספר את הסיפור. לא רק לדבר על עולם התורה במילים גדולות. אלא להסביר מה זה אומר בבית אחד. במשפחה אחת. בבחור אחד. באבא אחד. באמא אחת.

כי כאשר אדם מבחוץ מבין שיש מולו לא "מגזר", אלא משפחה שהוא מכיר - אדם ישר, ילד טוב, בחור שלומד, בית שחי בפחד - כל התמונה משתנה.

וזה אולי הדבר שהכי חסר לנו עכשיו: פחות לדבר לעצמנו. יותר לדבר אל הלב של מי שלא הבין. פחות סיסמאות. יותר סיפור. פחות רעש. יותר כאב אנושי ברור. פחות להניח שכולם יודעים. יותר להסביר מה באמת קורה.

כי מאחורי המילים "חוק הגיוס" יש היום זעקה אחת פשוטה: אל תהפכו את לומדי התורה לאנשים שמפחדים לחיות.