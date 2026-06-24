רגעים של דמעות: מפקד המרחב העניק לאלמנה את נשק הגיבור

מפגש מטלטל התקיים אמש (שני) בבית משפחת אלוס באופקים, כאשר מפקד מרחב נגב, תנ"צ אמיר קליין, הגיע להעניק לאלמנתו של רנ"ג איתמר אלוס ז"ל את כלי הנשק האישי שבו אחז הגיבור ברגעי התופת של השבעה באוקטובר. איתמר, שיומנאי תחנת המשטרה בנתיבות, רץ אל תוך האש באופקים כדי להציל חיים, והלך לעולמו בחודש ינואר האחרון בעקבות סיבות רפואיות.

בשיאו של המפגש, העניק תנ"צ קליין לאלמנתו של איתמר, אסתר, ולהוריו, מרגלית ושלמה, את הנשק שבו נלחם בנם בחירוף נפש. לצד הנשק הוענקה למשפחה כרית הנצחה רשמית, מעוטרת בסמלים ובעיטורים המנציחים את שירותו המסור של אלוס לאורך השנים במשטרת ישראל.

"משטרת ישראל עטפה את המשפחה ותמשיך ללוות, לחבק ולחזק אותה גם בהמשך הדרך", הצהיר תנ"צ קליין במהלך המפגש. "איתמר לא היה רק שוטר אמיץ, אלא אדם ערכי, מסור ובעל אהבת אדם, אשר ברגע האמת בחר לרוץ אל הסכנה כדי להציל אחרים".

דבריו של מפקד המרחב הדגישו כי מעשיו של אלוס באותה שבת שחורה הותירו חותם עמוק לא רק בקרב תושבי אופקים, אלא בקרב כלל אזרחי ישראל. "את זכרו לא ננציח רק בטקסים, אלא בדרך שבה נמשיך לשרת את הציבור ולפעול לאור הערכים שבהם האמין", הוסיף קליין. "מורשת הגבורה שלו תהיה מקור השראה לדורות".

מי היה רנ"ג איתמר אלוס

איתמר אלוס שירת כיומנאי בתחנת המשטרה בנתיבות, ובבוקר השבעה באוקטובר, כששמע את קולות הירי בעיר אופקים, יצא מביתו כשהוא חמוש באקדחו האישי. בפעולתו הצילה חיי אדם רבים והיה שותף לבלימת מסע ההרג של מחבלי חמאס בעיר. לאחר ימי אשפוז ממושכים בעקבות סיבות רפואיות, הלך איתמר לעולמו בשבת בחודש ינואר האחרון.

בטקס המצטיינים לראש השנה תשפ"ו של מרחב הנגב, העניק לו מפקד המרחב תנ"צ אמיר קליין דרגת רב סמל בכיר על אומץ לב והחתירה למגע שהפגין באותו בוקר נורא. במשטרה הדגישו כי איתמר היה סמל לאומץ לב, לערכים ולחתירה למגע, ודמות מופת לשוטר ולמשרת ציבור.

במחוז הדרומי של המשטרה שבים ומבטיחים כי ימשיכו לעמוד לצידן של משפחות הנופלים, במטרה להבטיח כי זיכרון יקיריהם שנתנו את חייהם למען ביטחון המדינה ימשיך להדהד במסדרונות הארגון ובלב כל שוטר ושוטרת.