הפיגוע בבית המלון בקיבוץ צובה: זה מה שסיפר המחבל בחקירתו

זירת הפיגוע במלון בקיבוץ צובה ( צילום: דוברות המשטרה )

לפני כשבועיים, בשעת צהריים של יום שישי, הגיע המחבל, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-40 לחייו, עובד תחזוקה במלון בקיבוץ צובה, לחדר האוכל בעת ששהו בו אורחים רבים. בשלב מסוים, נטל המחבל סכין מחדר האוכל במטרה להרוג יהודים, ודקר שני אורחים ששהו במקום.

שוטר ששהה בחופשה במלון יחד עם מספר אזרחים נוספים, גילו נחישות, חתרו למגע והשתלטו על המחבל במהירות ובכך, נטרלו את המשך הסיכון במעשיו ומנעו פגיעה באורחים נוספים. כתוצאה מהמעשה, נפצע אחד מהקורבנות באורח קשה והשני באורח בינוני (עפ"י גורמי רפואה), והשניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

מיד לאחר הדיווח, הוזעקו למקום כוחות מתחנת מטה יהודה של מג"ב ירושלים ושוטרי מחוז ירושלים ובהם שוטרי מרחב ציון, חבלני המשטרה, צוותי זיהוי פלילי וגורמי חקירה נוספים שאספו ממצאים ועדויות, ותפסו את הסכין ששימשה את המחבל בביצוע הפיגוע.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אמיר ארזני שהגיע לזירה, קיים הערכת מצב והטיל את חקירת הפיגוע על היחידה המרכזית (ימ"ר) ירושלים. מפקד המחוז שיבח את האזרחים והשוטר על תגובה נחושה ועל שפעלו במהירות לצמצום הפגיעה ובכך, מנעו המשך סכנה לחיי האורחים הרבים ששהו באותה עת במקום.

המחבל שנעצר על ידי השוטר הועבר לחקירה במשרדי ימ"ר ירושלים, שם מסר: "אני דקרתי אותם כי הם יהודים וכי רציתי שאחרי שאני אדקור אותם ירו בי".

לאחר שמעצרו של המחבל הוארך מעת לעת והחקירה בימ"ר ירושלים הושלמה, הוגשה נגדו הצהרת תובע על ידי פרקליטות מחוז ירושלים וצפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.