רדיפת עולם התורה נמשכת: צה"ל ביקש מהמשטרה להקצות כוחות סיוע למבצעים יזומים של מעצר עריקים חרדים - כבר בתחילת חודש יוני. הבקשה של צה"ל נבחנת בימים אלו באגף המבצעים של המשטרה, וצפויים דיונים על סדר הכוחות הנדרש לפעולה.

על פי הדיווח היום (שני) בכאן חדשות, בדיונים קודמים שהתנהלו בחודשים האחרונים בין המשטרה לצבא, ביקשו נציגי המשטרה לאשר גיוס של פלוגות מג"ב במילואים בזמן מבצעים יזומים כדי להיערך לריבוי משימות. הבקשות אז סורבו.

בעבר, המפכ"ל דני לוי סירב להקצות כוחות למבצעים מסוג זה, אולם בהחלטת בג"ץ לאחרונה הוטחה ביקורת על המשטרה על היעדר אכיפה. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הנחה את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול".

עד היום המשטרה נמנעה ממעצר עריקים וגם נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא. ההחלטה של המפכ"ל היא למעשה שינוי מדיניות משמעותי, שעורר גל תגובות בעולם התורה.

רק הלילה נעצר תלמיד ישיבה מישיבת "פאר יוסף" על ידי כוחות המשטרה הצבאית בשכונת ארמון הנציב בירושלים. במהלך האירוע סירב תלמיד הישיבה להזדהות בפני השוטרים הצבאיים, ובהמשך נלקח לתחנת המשטרה לצורך בירור וזיהוי ומשם הועבר לכלא צבאי.

בעקבות המעצר החלה במקום התקהלות גדולה ומחאה, כאשר מאות מתושבי ירושלים והאזור הגיעו למקום. במהלך פיזור המחאה, על ידי לוחמי משמר הגבול שהוזעקו למקום, הופעלו אמצעים חריגים ובהם רימוני הלם ואלות.

העצור מקבל כעת סיוע משפטי מעורך הדין שלמה חדד מטעם ארגון "נותנים גב", הפועל למען תלמידי ישיבות המתמודדים עם סוגיית הגיוס והמעצרים.