כמעט ארבעה ימים אחרי הדריסה בכביש 1 סמוך למחלף בן שמן: הנהג שפגע בבחור ישיבה בן 20 במהלך הפגנת הפלג הירושלמי טרם נעצר. האירוע בכביש 1 היה אחד משני מקרי דריסה שאירעו בתוך פחות משעה במהלך הפגנות הפלג הירושלמי ביום חמישי האחרון, במחאה נגד סוגיית הגיוס.

לפי גורמים במשטרה, רק אתמול הצליחו החוקרים לזהות את הנהג החשוד, אך עד כה הוא טרם אותר ומסתתר מפני המשטרה.

כפי שדיווחנו, משטרת ישראל חקרה ביום שישי באזהרה את הנהגת החשודה בפגיעה בהולך הרגל במהלך חסימות הכבישים בהפגנה נגד מעצר בחורי הישיבות בעוון לימוד תורה. הנהגת, צעירה בת 22 תושבת קלנסווה, נחקרה בתחנת המשטרה בני ברק-רמת גן, ובתום החקירה שוחררה לביתה בתנאים מגבילים.

הנהגת פגעה עם רכבה בהולך רגל בן 93 והמשיכה בנסיעתה מבלי לעצור במקום. לטענתה, היא נלחצה והמשיכה בנסיעה מאחר שחששה מהמפגינים החרדים ופחדה כי יבצעו בה לינץ'. מיד לאחר האירוע היא הסגירה את עצמה לידי כוחות המשטרה, והתפנתה לקבלת טיפול רפואי.

בראיון אמש ל-i24NEWS, טענה הנהגת כי במהלך ההפגנה הוקף רכבה במפגינים, היא ספגה קריאות גנאי וחששה לביטחונה. בשלב מסוים שלפה גז פלפל בניסיון להרחיק את המתגודדים סביבה, אך לטענתה המצב רק הלך והסלים. עוד טענה כי ניסתה לעזוב את המקום ורק לאחר שהתרחקה הבינה שפגעה באדם.