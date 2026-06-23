ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, פרסם הבוקר (שלישי) האשמות חריפות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, תוך שהוא חושף - לדבריו - עדויות מזעזעות מהשטח על מגבלות פעולה קשות שנכפות על לוחמי צה"ל בדרום לבנון.

"כשנתניהו וישראל כץ פרסמו אתמול ב-23:00 בלילה שלצה"ל יש חופש פעולה בלבנון - הם שיקרו", כתב בנט. "זה לא נכון. האמת היא שידי הבנים שלנו בלבנון קשורות".

בנט שיתף כי קיים שיחות ממושכות עם לוחמים ומפקדים הנמצאים בשטח. "שוחחתי עד שתיים לפנות בוקר עם חיילים ומפקדים שנמצאים כרגע בלבנון או יצאו ביממה האחרונה", הבהיר, והוסיף: "והנה העובדות מהשטח".

העדויות שפרסם בנט מצטרפות לדיווחים קודמים על כעס בקרב לוחמי צה"ל. כזכור, הכתב הצבאי יוסי יהושוע דיווח כי "צה"ל מתנגד להפסקת האש הזו", והוסיף כי "יש כעס רב בקרב הלוחמים. הם חשים שקשרו להם את הידיים". המתיחות הגיעה בעקבות הנחיית ראש הממשלה ושר הביטחון לנצור את האש בדרום לבנון, על רקע בקשות מארצות הברית.

שש עדויות מהשטח

בנט פירט שש נקודות עיקריות המתארות את המצב בשטח:

1. מחבלים מתבססים מחדש: "החיילים רואים בעין מחבלי חיזבאללה מתבססים מחדש, מתקנים תשתיות, מתחמשים וחוזרים לפעול, ואסור לחיילים שלנו לפתוח עליהם באש".

2. מחבלים מתצפתים על חיילי צה"ל: "הם רואים מחבלים מתצפתים על חיילי צה"ל (!) עם משקפת, ואסור להם לירות".

3. סירבול בירוקרטי: "החלטות שפעם נסגרו בהחלטה של מ"פ בשטח, דורשות היום אישור אלוף. בגלל הסירבול הזה גם כשרואים מחבל עם טיל כתף עובר ממקום למקום, לא מחסלים אותו כי עד שמגיע אישור הוא כבר נעלם".

4. האויב מנצל את המגבלות: "האויב מבין את המגבלות ומנצל את זה להתבססות מהירה שתביא לפגיעה בחיי חיילינו".

5. חיל האוויר הפסיק לפעול: "מטוסי חיל האוויר הפסיקו לחלוטין לפעול".

6. פגיעה בחיילים בגלל אי הפעלת אש: "היו ארועים עם פצועים, וזה דרש חילוץ עם הפעלת מעטפת אש מסיבית. לא הפעילו אש מסיבית בזמן החילוץ, וזה הביא לפגיעה בחיילים שלנו".

"זאת הפקרות"

בנט סיכם את דבריו בקריאה חריפה: "זו תמונת המצב מהשטח ברגעים אלה ממש. זאת הפקרות".

ההאשמות מגיעות על רקע הצהרת לשכת ראש הממשלה אמש, לפיה התקיימה שיחה בין ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון. על פי ההודעה, "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון".

בהודעה נכתב עוד כי "ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל הבהירו כי ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד לנגד עיניהם ללא פשרות".