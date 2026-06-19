בנט ולפיד ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, וניתוח פוליטי חדש של הנתונים האחרונים מטלטל את מפלגות האופוזיציה. מנכ"ל קבוצת דיירקט פולס, צוריאל שרון, פרסם מאמר פרשנות מרתק המבוסס על סקרי עומק שערך המכון, ולפיו יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, איבד סופית את ההובלה של גוש המרכז שמאל לטובת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

על פי הניתוח שהוצג, שאלת זהות המועמד שיתמודד מול ראש הממשלה בנימין נתניהו מטעם גוש זה הוכרעה למעשה על ידי הציבור בשבועות האחרונים. הטענה המרכזית של בנט קורסת אחת מטענות היסוד של בנט להצדקת הצבתו כיריב המתאים מול נתניהו נשמטת אף היא מתחת לרגליו. בנט טוען בצורה קונסיסטנטית כי על מנת לנצח את נתניהו יש להציב בהתמודדות מולו איש ימין. ובכן, מסתבר כי קהל המצביעים הפוטנציאלי אליו מכוון בנט סבור אחרת. אחרי המשבר ביחסים: טראמפ ענה אם יתמוך בנתניהו בבחירות בישראל יוני גבאי | 18.06.26 תחושות הציבור הכריעו; הוחלט למחוק בינתיים את טראמפ מהקמפיין יאיר טוקר | 16.06.26 על פי הסקר, 56% ממצביעי האופוזיציה סבורים כי מדובר בטענה שגויה. רק 29% מהם חושבים כי הטענה מוצדקת. הנתונים מעידים על פער משמעותי בין האסטרטגיה שבנט מנסה לקדם לבין מה שמצביעי גוש המרכז-שמאל מחפשים באמת. שרון מציע מספר השערות לשחיקה המתמשכת בכוחו הפוליטי של בנט מול איזנקוט. "יתכן שזהו האיחוד עם לפיד, שלא הצליח להמריא, יתכן שזהו החשש של מצביעי האופוזיציה כי בנט עלול לשבת בסופו של דבר עם נתניהו, ויתכן כי זוהי בסופו של דבר סוגיית הטבעיות בהתאמה לתפקיד", הוא מנתח.

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

"חניון המנדטים" התרוקן

במשך תקופה רצופה של למעלה משנה, בנט סומן כמועמד המוביל לשמש בתפקיד ראש הממשלה מטעם גוש המרכז-שמאל. הוא החל בקמפיין לא רשמי לתפקיד עוד מראשיתה של המלחמה בשנת 2023, ובהמשך נתן פומביות לכוונותיו. בשלב מסוים נדמה היה כי המספרים המחמיאים להם הוא זוכה בסקרים הם יציבים.

אולם לאמיתו של דבר, המנדטים הרבים שקיבל בסקרים מעולם לא היו יציבים, ומעולם לא היוו את ה'בייס' הקשיח עליו מפנטז כל פוליטיקאי. הם היו, בסך הכל, קולות נודדים, שבנט שימש עבורם למשך תקופה ארוכה כחניון זמני.

לפני שהם הגיעו ל"פרקינג נפתלי בנט", הם חנו בפרקינג בני גנץ, שעם ראשית המלחמה זכה למספרים חלומיים של כ-40 מנדטים אצל חלק מהסוקרים. מאז אוקטובר 2023 ועד היום, מים רבים וסוערים זרמו בנחל המנדטים של גוש המרכז-שמאל.

סקר שפורסם בחדשות 13 השבוע העלה כי מפלגת 'ישר' בראשות איזנקוט מגיעה ל-20 מנדטים, בעוד מפלגת 'ביחד' של בנט ולפיד צוללת ל-17 מנדטים בלבד. הפער בין השניים, שעמד בסקרים קודמים על מנדט בודד, הולך ומתרחב.

המאבק על גוש המרכז-שמאל מתחדד

בשבועות האחרונים התחדד המאבק בין בנט לאיזנקוט על הובלת גוש המרכז-שמאל. ראש הממשלה נתניהו אף פרסם סרטון נגד איזנקוט, בו טען כי "איזנקוט לא היה תוקף באיראן" וכי "לאיזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות".

בתגובה, איזנקוט פרסם סרטון של נתניהו מחמיא לו על שירותו הצבאי, וכתב: "נתניהו לפני שנכשלת בהשגת מטרות המלחמה, דווקא ידעת לזהות התקפיות. מאות פעמים. מאות רבות של פעמים".

שרון מסכם: "בגוש האופוזיציה יצביעו בקלות יותר לביטחוניסט מהרצליה, שתמיד הזדהה עם עמדותיו, מאשר לחובש הכיפה מרעננה, שנחשב בעיניהם במשך שנים ארוכות לאיש ימין קיצוני ומשיחי. כך או כך, בשורה התחתונה, מדובר כמעט בעובדה מוגמרת: גדי איזנקוט הוא מנהיג גוש המרכז-שמאל בבחירות 2026".

יצוין כי דיירקט פולס נחשבת לאחת מחברות הסקרים האמינות בישראל, ובעבר אף איימה לתבוע מפלגות שעיוותו את נתוני הסקרים שלה. החברה בבעלות שלמה פילבר וצוריאל שרון מפרסמת את סקריה באופן קבוע בערוץ i24NEWS.