במהלך ישיבת הממשלה, שהתכנסה הבוקר (ראשון) במתחם מאובטח וחסוי ברקע האיומים אחרי רצף החיסולים בתימן ובעזה - ניטש עימות חריף בין שר החינוך ובין השר גילה גמליאל, ברקע הכוונה לקצץ מהתקציב 0.6% לצורך מימון אבטחת מוסדות הלימוד.

לפי הדיווח של מיכאל שמש בכאן חדשות, גמליאל התנגדה לקיצוץ וקיש הטיח בה: "את רצית להיות שרת חינוך ולכן מאז את ממורמרת".

גמליאל לפי הדיווח לא נותרה חייבת ותקפה את קיש. היא אמרה לו: "אתה לא יודע לעבוד. כרגיל עם ההתנהלות שלך".

כשקיש אמר שישנן במקום שרות שלא מבינות כלום, שאלו השרות עידית סילמן ומאי גולן אם הכוונה עליהן, וקיש הגיב בלילה. גמליאל שנותרה אחרונה הטיחה בקיש: "אתה שר החינוך הכי כושל בתולדות המדינה".

בשלב מסוים, לפי הדיווח, הוסיף קיש ואמר לגמליאל: "גילה את מתה להיות שרת חינוך. שורף לה שהיא לא שרת חינוך".

במהלך הישיבה, אישרה הממשלה את הקיצוץ. מדובר בקיצוץ רוחבי מכל משרדי הממשלה שנועד לאבטח את מוסדות החינוך ולאפשר את פתיחת שנת הלימודים.

לפי הדיווח ב-Ynet, שר האוצר בצלאל סמוטריץ החרים את הישיבה בשל מחלוקת עם נתניהו. לדברי שר האוצר הקיצוץ שאותו מוביל נתניהו הוא בניגוד לדעתו. כאמור, הקיצוץ אושר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לאישור הקיצוץ: "ההחלטה לאשר תקציב לאבטחת מוסדות החינוך היא החלטה חשובה מאין כמותה. מהרגע שחזרתי למשרד דפקתי על השולחן והבהרתי בצורה חד־משמעית: לא יהיה מצב שבו תלמידי ישראל יתחילו את שנת הלימודים ללא מאבטחים בבתי הספר. נלחמתי - והצלחנו.

"אני מודה לשר קיש, ידידי, שעמד איתי כתף אל כתף לאורך כל המאבק, ולראש הממשלה על קבלת ההחלטה. ילדי ישראל צריכים לפתוח את שנת הלימודים בביטחון - והיום הבטחנו שכך יהיה. בעזרת השם יתברך!"