הנשיא הרצוג ( צילום: לע"מ )

בערב צאת יום הכיפור שוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג עם ראש הקהילה היהודית במנצ'סטר, מארק אדלסטון, בעקבות הפיגוע הקשה שהתרחש מוקדם יותר מחוץ לבית הכנסת "הקהילה העברית של היטון פארק". בפיגוע נרצחו שני מתפללים ונפצעו שלושה נוספים בעת שהגיעו לתפילות יום הכיפורים.