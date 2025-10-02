בערב צאת יום הכיפור שוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג עם ראש הקהילה היהודית במנצ'סטר, מארק אדלסטון, בעקבות הפיגוע הקשה שהתרחש מוקדם יותר מחוץ לבית הכנסת "הקהילה העברית של היטון פארק". בפיגוע נרצחו שני מתפללים ונפצעו שלושה נוספים בעת שהגיעו לתפילות יום הכיפורים.
בשיחתו עם אדלסטון הביע הנשיא צער עמוק וכאב על האסון, שלח תנחומים למשפחות הנרצחים ואיחולי החלמה מהירה לפצועים, וביקש לחזק את ידיה של הקהילה היהודית בשעה קשה זו.
ימים ספורים לפני החג שלח הנשיא מכתב למלך צ’ארלס השלישי, שבו הביע דאגה מהתגברות גילויי אנטישמיות בבריטניה וברחבי חבר העמים וקרא למלך להתבטא נגד העלייה המדאיגה באלימות ובאיומים כלפי יהודים.
במכתבו הדגיש הרצוג כי הקהילות היהודיות בבריטניה, אוסטרליה וקנדה ניצבות בפני אתגרים חמורים: אירועי אנטישמיות אלימים זינקו לרמות חסרות תקדים – בתי כנסת, בתי ספר ועסקים הותקפו בהצתות, ירי והשחתה, בעוד יהודים חוו תקיפות פיזיות ואיומים.
הנשיא הזהיר כי עלייה באנטישמיות לעיתים קרובות משמשת סימן מקדים להתפשטות רחבה יותר של חוסר סובלנות ושנאה בחברה.
כפי שדיווחנו, פיגוע קשה התרחש היום (חמישי) בבית הכנסת "היטון פארק" (Heaton Park Hebrew Congregation) בעיר מנצ'סטר שבאנגליה, בעת תפילות יום הכיפורים. מחבל חמוש ברכב ובסכין ניסה לחדור לבית הכנסת, דרס ודקר מתפללים – ורצח שניים מהם. ארבעה נוספים נפצעו, בהם כמה במצב קשה. כוחות המשטרה שהוזעקו למקום חיסלו את המחבל בירי.
0 תגובות