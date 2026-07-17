נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק אמש (חמישי) ראיון חריג לרשת הטלוויזיה הסעודית אל-ערבייה, שבו התייחס למגוון נושאים דיפלומטיים רגישים. הנשיא דיבר על היחסים עם איראן, הסכמי אברהם, היחסים עם ארצות הברית והאפשרות לנורמליזציה עם סעודיה.

בהתייחסותו לתקיפות המחודשות של ארה"ב באיראן, מסר הנשיא: "אני לא מופתע שזה המצב, עם דפוס ההתנהגות האיראני שאנחנו מכירים - אי אפשר לעשות עסקאות. הם מפרים אותן כל הזמן. יש להם דרך משלהם לפרש דברים שהם מאוד מאוד ברורים".

הרצוג הוסיף והביע תמיכה בעמדה האמריקנית התקיפה: "אני שמח שהתגובה האמריקנית תקיפה, כדי שכולם יבינו, במיוחד האיראנים, שהם צריכים לחזור למסלול אם הם באמת רוצים ליישם דרך יציאה מהמלחמה".

"הדיאלוג בין ירושלים למכה - התמצית האמיתית"

"בלי זה אין עתיד": הכוכב החדש בימין במסר מיוחד לחרדים חזקי שטרן ויוני גבאי | 16.07.26

בחלק המרכזי של הראיון, התייחס הנשיא לנושא הנורמליזציה עם סעודיה. "זה החלום שלי לראות שלום בין ישראל לסעודיה", אמר הרצוג. "יש לי כבוד רב ליורש העצר מוחמד בן סלמאן. הדבר שאנחנו רוצים יותר מכל בישראל הוא לראות התקרבות בין האומות".

הנשיא הדגיש את החשיבות הרוחנית של הקשר הפוטנציאלי: "הדיאלוג בין ירושלים למכה צריך להיות התמצית האמיתית, אני מאמין שיהודים ומוסלמים צריכים לחיות יחד באזור הזה בשלום. אני מקווה שאוכל לפגוש את ההנהגה הסעודית באופן רשמי בבוא העת".

דבריו של הנשיא מגיעים על רקע דיווחים על תנאים שמציבה סעודיה לנורמליזציה, ובתקופה שבה היחסים בין המדינות נמצאים במוקד תשומת הלב הבינלאומית.

הסכמי אברהם ויחסי ישראל-ארה"ב

בנוגע להסכמי אברהם, הביע הנשיא שביעות רצון מההישגים עד כה: "אנחנו שמחים על הסכמי אברהם, וגאים ביחסים שלנו עם ממלכת מרוקו, ממלכת בחריין ועם איחוד האמירויות הערביות, זוהי הדוגמה לאופן שבו זה יכול להיות כל כך מוצלח".

כשנשאל על היחסים עם ארצות הברית, ציין הרצוג: "יש דיאלוג טוב וקרוב במיוחד בחדרים סגורים. יכולות להיות לנו חילוקי דעות - זה טבעי אך בסופו של דבר הם טקטיים. כולנו מבינים שאנחנו ניצבים מול אימפרית הרוע בטהרן, עם שלוחותיה, ועם האמונה שלה שארה"ב היא השטן הגדול וישראל היא השטן הקטן".

הריאיון לרשת הסעודית מהווה צעד דיפלומטי נדיר ומשמעותי, המשקף את המאמצים המתמשכים לקידום היחסים עם העולם הערבי ולהרחבת מעגל השלום באזור.