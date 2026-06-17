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דיון הסרת חסינות

"היא מכרה את מעמדה לרוע ולרשעות": מקלב תוקף בחריפות את היועמ"שית

יו"ר יהדות התורה תקף בחריפות את היועצת המשפטית במליאת הכנסת • השווה את ההליך נגד גוטליב למשפט קסטנר | "המאשימה נהפכה לנאשמת" (פוליטי מדיני)

היועמ"שית גלי בהרב מיארה (צילום: תומר בן חקון\פלאש90)

במליאת הכנסת התקיים הבוקר (רביעי) דיון סוער בבקשה להסרת חסינותה של ח"כ טלי גוטליב מהליכוד, כאשר ח"כ אורי מקלב ניצל את ההזדמנות לתקוף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

מקלב, שהודיע כי יתנגד להסרת החסינות "במצפון שקט", טען כי ההליך נגד גוטליב חשף את התנהלותה האמיתית של היועצת המשפטית. "היא מכרה וניצלה ומנצלת את מעמדה לרוע ולרשעות", אמר מקלב במליאה, "זה מה שהיא עושה בתפקיד שלה, והיא פוגעת בתפקיד ובמעמד של יועץ משפטי".

דבריו של מקלב
דבריו של מקלב| צילום: צילום: ערוץ כנסת

בדבריו השווה מקלב את המהלך למשפט קסטנר ההיסטורי, שבו לדבריו "מי שהאשימה נהפכה לנאשמת, ומי שהואשם הפך למאשים". לטענתו, גם במקרה הנוכחי, ההליך שנועד לפגוע בחסינותה של גוטליב הפך לכתב אישום ציבורי נגד היועצת המשפטית עצמה.

יו"ר יהדות התורה הוסיף ביקורת חריפה על סדרי העדיפויות של היועצת המשפטית. "בזמן שהיא מקדמת הליכים נגד נבחרי ציבור, נושאים חמורים אחרים מונחים על שולחנה במשך חודשים ללא טיפול", טען מקלב.

כזכור, ההליך נגד גוטליב מתנהל על רקע פרסומיה ברשתות החברתיות, שלפי חוות דעת מודיעינית חריגה של השב"כ העמידו בסכנת חיים ממשית איש שב"כ בכיר ובני משפחתו. המסמך המסווג "סודי ביותר" הוצג לחברי כנסת במסגרת הדיונים בבקשת החסינות.

מקלב סיכם את דבריו בהצהרה נחרצת: "אנחנו נעשה את זה במצפון שקט. נשמור על החסינות שלה, וזה מה שקרה - היא נהפכה ממאשימה לנאשמת".

אורי מקלבגלי בהרב-מיארהטלי גוטליבחסינותהיועמ"שיתהיועצת המשפטית לממשלהח"כ אורי מקלב

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