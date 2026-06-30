כיכר השבת
מכתב דחוף לנשיא

"הגיע הזמן לעצור את הרדיפה": השר אליהו קורא לנשיא לחון את נתניהו

השר עמיחי אליהו שיגר מכתב דחוף לנשיא הרצוג בבקשה להפעיל סמכות חנינה • "דברי השופטים היום מחזקים את הצורך בהכרעה" | המכתב המלא (פוליטי מדיני)

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השר עמיחי אליהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השר עמיחי אליהו, הממונה מטעם הממשלה על גיבוש חוות הדעת הרשמית בסוגיית בקשת החנינה לראש הממשלה , שיגר מכתב דחוף ל. במכתב קורא השר לנשיא להפעיל את סמכותו ולבטל את באמצעות מתן חנינה.

"לאחר שהעברתי לכבודו את המלצתי להפעיל את סמכות החנינה, והנחתי בפניך את התשתית המשפטית והתקדימית לכך, ההתפתחויות האחרונות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו רק מחזקות את הצורך בהכרעה", כתב השר אליהו במכתבו.

השר התייחס להמלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000: "דברי השופטים היום, שהטילו ספק באישום המרכזי בתיק, אינם פרט טכני. הם עדות לכך שגם בלב המערכת המשפטית עצמה מבינים שהחליך חוה רחוק מלהיות חד משמעי".

במכתבו הדגיש השר אליהו את המצב הביטחוני הקשה: "מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של אחת המערכות הקשות בתולדותיה. ילדינו נלחמים בחזית, עם ישראל כולו נדרש לעמוד איתן ובתוך כך, באופן הזוי ובלתי נתפס, ראש הממשלה נגרר לעיסוק יומיומי בהליך משפטי שהולך ומתברר ככזה שמעמיק את הקרע, מחליש את ההנהגה ומערער את אמון הציבור".

השר טען כי סמכות החנינה נועדה בדיוק לרגעים כאלה: "סמכות החנינה נועדה גם לרגעים כאלה: כשיש צורך לאומי שמחייב הסתכלות רחבה מעבר להליך המשפטי".

בסיום המכתב פנה השר אליהו ישירות לנשיא: "כבוד הנשיא, הגיעה העת לעצור את הרדיפה הפוליטית ואת הקרקס המשפטי, ולאפשר למדינת ישראל להתמקד באתגרים האמיתיים שלפניה. אני קורא לך לפעול באומץ, להפעיל את סמכותך, ולשים סוף לפרשה שמטלטלת את חיינו הציבוריים כבר שנים".

פנייתו של השר אליהו מגיעה בעקבות התפתחות דרמטית במשפט ראש הממשלה. כפי שדיווחנו, הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים שיגר פצצה משפטית לעבר הפרקליטות, כאשר הבהירו כי עמדתם מיוני 2023 בעינה עומדת - המלצה ברורה למחוק את אישום השוחד בתיק 4000.

השופטים מסרו בהודעה קצרה ומטלטלת כי "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת". המשמעות: החקירות והראיות החדשות לא שינו במאומה את דעתם, והם עדיין סבורים כי יש למחוק את סעיף השוחד מהאישום.

בנימין נתניהויצחק הרצוגנשיא המדינהתיק 4000משפט נתניהועמיחי אליהו

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0 תגובות

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2
זה פשוט בושה לעם הנבחר .העם רחמנים בני רחמנים רואים מה עושים לאחד מישראל ולא מרימים קול .אין שוחד .פשוט סוחטים דם יהודי ומשפחתו בגלל שהוא מחזיק את הימין בשלטון ותו לא .לי זה כואב.מציק לי.למה יאמרו הגויים
אריה
מסכן, בכל מקום שהוא הולך מוצאים אחריו טישו ספוג בדמעות וקינוחי אף, טישו שממש במקרה נראה כמו עטיפות של חבילות סיגרים ושמפניות... כנראה זה יותר מנחם מאשר קלינקס.
רק לא ג ושס
1
"חנה את נתניהו"? נתניהו אינו מכונית. חון את נתניהו, אולי...
רק לא ג ושס

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