השר עמיחי אליהו, הממונה מטעם הממשלה על גיבוש חוות הדעת הרשמית בסוגיית בקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, שיגר מכתב דחוף לנשיא המדינה יצחק הרצוג. במכתב קורא השר לנשיא להפעיל את סמכותו ולבטל את משפט ראש הממשלה באמצעות מתן חנינה.

"לאחר שהעברתי לכבודו את המלצתי להפעיל את סמכות החנינה, והנחתי בפניך את התשתית המשפטית והתקדימית לכך, ההתפתחויות האחרונות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו רק מחזקות את הצורך בהכרעה", כתב השר אליהו במכתבו.

השר התייחס להמלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000: "דברי השופטים היום, שהטילו ספק באישום המרכזי בתיק, אינם פרט טכני. הם עדות לכך שגם בלב המערכת המשפטית עצמה מבינים שהחליך חוה רחוק מלהיות חד משמעי".

במכתבו הדגיש השר אליהו את המצב הביטחוני הקשה: "מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של אחת המערכות הקשות בתולדותיה. ילדינו נלחמים בחזית, עם ישראל כולו נדרש לעמוד איתן ובתוך כך, באופן הזוי ובלתי נתפס, ראש הממשלה נגרר לעיסוק יומיומי בהליך משפטי שהולך ומתברר ככזה שמעמיק את הקרע, מחליש את ההנהגה ומערער את אמון הציבור".

השר טען כי סמכות החנינה נועדה בדיוק לרגעים כאלה: "סמכות החנינה נועדה גם לרגעים כאלה: כשיש צורך לאומי שמחייב הסתכלות רחבה מעבר להליך המשפטי".

בסיום המכתב פנה השר אליהו ישירות לנשיא: "כבוד הנשיא, הגיעה העת לעצור את הרדיפה הפוליטית ואת הקרקס המשפטי, ולאפשר למדינת ישראל להתמקד באתגרים האמיתיים שלפניה. אני קורא לך לפעול באומץ, להפעיל את סמכותך, ולשים סוף לפרשה שמטלטלת את חיינו הציבוריים כבר שנים".

פנייתו של השר אליהו מגיעה בעקבות התפתחות דרמטית במשפט ראש הממשלה. כפי שדיווחנו, הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים שיגר פצצה משפטית לעבר הפרקליטות, כאשר הבהירו כי עמדתם מיוני 2023 בעינה עומדת - המלצה ברורה למחוק את אישום השוחד בתיק 4000.

השופטים מסרו בהודעה קצרה ומטלטלת כי "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת". המשמעות: החקירות והראיות החדשות לא שינו במאומה את דעתם, והם עדיין סבורים כי יש למחוק את סעיף השוחד מהאישום.