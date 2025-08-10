נתניהו בישיבת הממשלה ( צילום: איתי בן און )

ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים הערב (א’) מסיבת עיתונאים – הראשונה מאז המלחמה עם איראן – במהלכה צפוי לפרט את החלטות הקבינט המדיני־ביטחוני מהימים האחרונים.

מוקדם יותר בשעה 16:30 ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך מסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה בלבד, ואחריה צפויה להתקיים נוספת בשעות הערב לעיתונאים ישראלים ההחלטות כוללות היערכות לצעד חסר תקדים: כיבוש העיר עזה, פינוי האוכלוסייה האזרחית עד ה־7 באוקטובר והטלת מצור על מחבלי חמאס שיישארו בשטח.

ישיבת הקבינט ( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

הבוקר בפתח ישיבת הממשלה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "היום בערב תהיה הצהרה, ויהיו גם תשובות ל'שומרי הסף' מימין".

נתניהו הוסיף: "לימין יש כישרון מיוחד להפיל ממשלות ימין, ואחר כך אנחנו משלמים מחירים טראגיים"

בתום דיון שנמשך כעשר שעות, אישר הקבינט המדיני־ביטחוני את "הצעת ראש הממשלה להכרעת חמאס". צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה, תוך הבטחת אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה.

במהלך הדיון אומצו חמישה עקרונות מרכזיים לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו; השבת כל החטופים – החיים והחללים כאחד; פירוז רצועת עזה; שליטה ביטחונית ישראלית בשטח; והקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית. רוב השרים דחו את התוכנית האלטרנטיבית שהוצגה, בטענה שאינה מבטיחה את הכרעת חמאס או את השבת החטופים.

הקבינט קבע כי תהליך פינוי האוכלוסייה מהעיר עזה יושלם עד ה־7 באוקטובר, ולאחר מכן יוטל מצור על המחבלים שיישארו בעיר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הוסמכו לאשר את התוכנית המבצעית הסופית של צה"ל.

לפי סקירות שהוצגו לשרים, ארה"ב מעניקה גיבוי למהלך ותציג בקרוב עקרונות משלה לסיום המלחמה, לצד תוכנית סיוע רחבת היקף בהובלתה – שבמסגרתה יוקמו עד 16 מרכזי חלוקת מזון חדשים ברצועה.

ברשת NBC האמריקנית דווח כי תצלומי לוויין עדכניים מצביעים על תגבור כוחות משמעותי סמוך לגבול עזה, מה שעשוי לרמז על כוונה להרחיב את התמרון הקרקעי.

בדיון עצמו אמר נתניהו כי נטייתו היא שמבצע לכיבוש הרצועה יהיה הפיך, וכי ניתן יהיה לעצור את הלחימה אם חמאס יסכים לקבל את תנאיה של ישראל. עם זאת, שרים בקבינט הזהירו שמדובר ב"תרגיל משיכת זמן", וציינו כי המתווכות כבר הוכיחו בעבר שאינן מסוגלות להביא את הארגון לעסקה.

כפי שדיווחנו, שר האוצר וחבר הקבינט המצומצם, בצלאל סמוטריץ', איים במהלך ישיבת הקבינט בהליכה לבחירות בשל התוכנית שהציג ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

יצוין כי ב'ציונות הדתית' הבהירו כי אם תוכנית נתניהו לא תשתנה - הרי שהסיעה צפויה לפרוש מהממשלה.

במהלך ישיבת הקבינט, התבטא סמוטריץ': "התכנית הזאת לא תביא להכרעה. מבחינתי אפשר לעצור ולתת לציבור להכריע”.

על פי הדיווח ב'כאן רשת ב', סמוטריץ' הוסיף: "ההכרעה מול חמאס בשלב הזה היא הדבר החשוב ביותר. וזה מה שהובטח לו".

סמוטריץ' פרסם אמש הודעה פומבית בה טען: "בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות מול ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה. שילוב של הכרעה צבאית מהירה ומהלך מדיני מיידי שייגבה מחיר כואב מחמאס, ישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, יפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור חטופים וירים את הרוח בעם ישראל.