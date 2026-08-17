( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מועצת השלום פרסמה הערב (שני) הודעה רשמית המסכמת את הדיונים המעמיקים שהתקיימו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע ליישום תוכנית השלום בת 20 הנקודות של הנשיא טראמפ.

ההסכמות המרחיקות לכת כוללות הקמת שני צוותי עבודה משותפים שיפעלו במקביל לקידום פירוז מלא של רצועת עזה. על פי ההודעה, הוסכם כי לא תבוצע כל היערכות מחדש של כוחות צה"ל מחוץ לרצועה עד שחמאס יפורק לחלוטין מנשקו וכל רצועת עזה תפורז באופן מוחלט. ההסכמה כוללת פירוק של כל כלי הנשק, הקלים והכבדים, וכן השמדת כל המנהרות ברצועה. בהודעה צוין כי כל כלי נשק שייאסף יפורק לחלוטין באופן שלא ניתן יהיה להשתמש בו שוב. ישראל שומרת על זכותה המלאה להגנה עצמית, וכפי שהובהר בהודעה: "אם חמאס יפנה לטרור, לאלימות או ינסה להתחמש מחדש, ישראל תשמור על הזכות לפעול בהתאם". חברת הכנסת לשעבר משתפת מהמחלה שלה ומודה לציבור | זה שמה לתפילה קובי אטינגר | 10:29 סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 מועצת השלום עדכנה את ראש הממשלה כי חמאס התחייב להתפרק מנשקו באופן מלא ולהפסיק באופן מיידי את כל הפעילות הצבאית ברצועה, לרבות התחמשות מחדש וחפירת מנהרות. מנגד, אישר ראש הממשלה כי ישראל תעמוד בהתחייבויותיה הקודמות שטרם יושמו, אשר סייעו לארצות הברית להביא לשחרורם של כל החטופים החיים ולמרבה הצער גם גופותיהם של החללים. שני צוותי עבודה משותפים כדי להבטיח שיתוף פעולה הדוק, הצדדים הסכימו להקים באופן מיידי שתי קבוצות עבודה משותפות. הקבוצה הראשונה תעסוק בביטחון ובפירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושות להשלים באופן מלא ומהיר. הקבוצה השנייה תעסוק בצרכים בסיסיים, תברואה, מים נקיים ונושאים נוספים בתחום בריאות הציבור עבור תושבי עזה.

( Chaim Goldberg/Flash90 )

ההסכמות מגיעות לאחר פגישה שקיים ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, עם בכירי חמאס במצרים. במהלך הפגישה, הפעיל קושנר לחץ כבד על נציגי הארגון ודרש מהם להתחיל ביישום מידי של התחייבותם להתפרק מנשקם. אל קושנר נלוו בפגישה גורמים בינלאומיים בכירים נוספים, בהם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר.

בתמיכת הנשיא טראמפ, הצדדים חולקים יעדים ברורים: עזה מפורזת לחלוטין ונטולת רדיקליזציה, שאינה מהווה איום על ישראל, ושבה תושבי עזה יוכלו לשאוף לשגשוג ולכבוד, בדרכי שלום.

ברקע: מתח בקבינט

ההסכמות מתקבלות על רקע אווירה טעונה ביותר שנרשמה בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני הראשונה מאז שובו של ראש הממשלה מהבית הלבן. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען בחריפות כי נתניהו אישר שלא יבוצעו תקיפות ברצועת עזה, למעט סיכולים של איומים מיידיים. "אסור שיעבור יום בלי סיכולים בעזה. זה לא טקטי זה אסטרטגי", מסר בן גביר בדברים נחרצים.

ראש הממשלה נתניהו השיב בעקיצה מרומזת שנראתה כמכוונת לקמפיין הפוליטי של בן גביר לקראת הבחירות. "בתשעים הימים הקרובים שום דבר לא יהיה טקטי", אמר נתניהו, תוך שהוא מרמז בבירור על תקופת הבחירות. בן גביר לא השאיר את הדברים על כנם והשיב: "כבר 4 שנים אני דורש סיכולים לא רק בתשעים הימים האלה… יש כאלה שבאמת מדברים רק לפני הבחירות אבל אני דורש את זה כל שבוע כבר ארבע שנים".

כזכור, כוחות צה"ל ברצועת עזה קיבלו לפני ימים ספורים הנחיה מבצעית חדשה, לקראת הניסיון ליישם את תוכנית מועצת השלום. על פי ההנחיה, מעתה יבוצעו תקיפות רק לצורך הסרת איומים מיידיים על הכוחות ועל אזרחי ישראל, כאשר סיכולים ממוקדים יבוצעו אך ורק באישור הרמטכ"ל והדרג המדיני.