ישראל בדרך לכיבוש העיר עזה: בישיבת הקבינט המדיני ביטחוני שהתכנסה מוקדם יותר היום (שלישי), נתניהו סקר בפני השרים את ההתפתחויות בכל הנוגע לעסקה וטען כי הוא הנחה לאחרונה לעסוק רק בהשלמת עסקה שתביא להשבת כלל החטופים - 'בתנאים שלנו'.

על פי הדיווח בחדשות 12, נתניהו הוסיף והתייחס לאמירה של נשיא ארה"ב טראמפ שאמר כי ישנם חטופים שכבר אינם בחיים: "אני לא יודע על מה טראמפ הסתמך בדבריו" כשהוא מסיים: "זה לא מה שאנחנו מכירים כאן בישראל".

בנוסף דווח, כי שרים שהשתתפו בישיבת הקבינט אמרו לאחר סיומה כי זה היה "הדיון הכי לא משמעותי שהיה לאחרונה".

על פי הדיווח של העיתונאי ירון אברהם בדיון לא נכחו חלק גדול מחברי הקבינט - ביניהם השרים דרמר, בן גביר וסמוטריץ', וגם מי שכן נכחו יצאו מספר פעמים להפסקת כיבוד מחוץ לישיבה, וחלקם לא נשארו עד סיום הדיון.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר לאחר הישיבה כי " זה שהקבינט התכנס היום והשרים אפילו לא דנו בעסקת חטופים זה עוד כתם מוסרי על ממשלת השבעה באוקטובר".

לדבריו: "אני אומר באופן חד משמעי לציבור הישראלי - יש עסקה על השולחן, אפשר להחזיר את החטופים הביתה ולסיים את המלחמה".

בזמן הישיבה מסר מטה משפחות החטופים: "על פי דיווחים, ראש הממשלה לא הביא לדיון את הצעת המתווכות להסכם להשבת החטופים. כזכור, ההסכם הונח על שולחן הממשלה לפני יותר משבוע, ועד לרגע זה לא נידון בקבינט".