"הדיון הכי לא משמעותי"

"לא יודע על מה הוא מסתמך" - נתניהו דחה בישיבת הקבינט את טענות טראמפ

ישיבת הקבינט התכנסה, והשרים קיבלו עדכון ביטחוני על הנעשה בגזרת המשא ומתן להחזרת החטופים, אך לדברי המשתתפים "זה היה הדיון הכי לא משמעותי שהיה" | נתניהו התייחס לאמירה של הנשיא טראמפ על כך שישנם חטופים שאינם בחיים ואמר: אני לא יודע על מה הוא מסתמך, אבל לנו זה לא מוכר (מדיני)

ישיבת הקבינט (צילום: אבי אוחיון לע"מ)

ישראל בדרך לכיבוש העיר : בישיבת הקבינט המדיני ביטחוני שהתכנסה מוקדם יותר היום (שלישי), סקר בפני השרים את ההתפתחויות בכל הנוגע לעסקה וטען כי הוא הנחה לאחרונה לעסוק רק בהשלמת עסקה שתביא להשבת כלל החטופים - 'בתנאים שלנו'.

על פי הדיווח בחדשות 12, נתניהו הוסיף והתייחס לאמירה של נשיא ארה"ב שאמר כי ישנם חטופים שכבר אינם בחיים: "אני לא יודע על מה טראמפ הסתמך בדבריו" כשהוא מסיים: "זה לא מה שאנחנו מכירים כאן בישראל".

בנוסף דווח, כי שרים שהשתתפו בישיבת הקבינט אמרו לאחר סיומה כי זה היה "הדיון הכי לא משמעותי שהיה לאחרונה".

על פי הדיווח של העיתונאי ירון אברהם בדיון לא נכחו חלק גדול מחברי הקבינט - ביניהם השרים דרמר, בן גביר וסמוטריץ', וגם מי שכן נכחו יצאו מספר פעמים להפסקת כיבוד מחוץ לישיבה, וחלקם לא נשארו עד סיום הדיון.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר לאחר הישיבה כי " זה שהקבינט התכנס היום והשרים אפילו לא דנו בעסקת חטופים זה עוד כתם מוסרי על ממשלת השבעה באוקטובר".

לדבריו: "אני אומר באופן חד משמעי לציבור הישראלי - יש עסקה על השולחן, אפשר להחזיר את החטופים הביתה ולסיים את המלחמה".

בזמן הישיבה מסר מטה משפחות החטופים: "על פי דיווחים, ראש הממשלה לא הביא לדיון את הצעת המתווכות להסכם להשבת החטופים. כזכור, ההסכם הונח על שולחן הממשלה לפני יותר משבוע, ועד לרגע זה לא נידון בקבינט".  

קטאר (צילום: shutterstock)

מוקדם יותר היום דיווחנו כי קטאר, המתווכת בין ישראל לחמאס, מסרה היום (שלישי) כי טרם קיבלה תשובה רשמית מירושלים להצעה על הפסקת אש ועסקת שחרור חטופים ברצועת עזה.

דובר משרד החוץ הקטארי, מג’ד אל־ענצארי, אמר במסיבת עיתונאים כי ישראל לא העבירה עד כה מענה להצעה שהונחה כבר לפני למעלה משבוע, לאחר שחמאס הודיע כי הוא מקבל את עקרונותיה. לדבריו, "אנחנו עדיין ממתינים לתשובה, והצהרות שנשמעות מצד ישראל אינן מעוררות בנו ביטחון".

"על ישראל להשיב להצעה שנמצאת כרגע על השולחן אבל נראה שהיא אינה מעוניינת בכך". לדבריו, "הכדור כרגע נמצא במגרש של ישראל שנראה שאינה רוצה להגיע להסכם". לדברי שר החוץ הקטארי, מה שחמאס הסכים לו עולה בקנה אחד עם שישראל כבר הסכימה לו בעבר.

שר החוץ הוסיף שהם לא מתייחסים ברצינות להצהרות התקשורתיות מצד ישראל וממתינים לתגובה רשמית על ההצעה.

