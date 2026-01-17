כיכר השבת
"מסכן את בטחון ישראל"

המעבר לשלב ב', גם לפיד תוקף את נתניהו: מאפשר את הכנסת טורקיה וקטאר לעזה

הביקורת על ראש הממשלה לא מגיעה רק מתוך הממשלה, ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, הוציא אף הוא הועדה מצולמת כנגד הכנסת הטורקים והקטארים לשלב ב' על ידי הנשיא טראמפ | צפו (חדשות פוליטי)

לפיד הערב (צילום: דוברות)

לאחר המעבר לשלב ב' בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה, נשיא ארצות הברית  חשף ביממה האחרונה (מוצאי שבת) את מי שינהל בזמן הקרוב את הרצועה, כשבתוכם יהיו גם גורמים טורקיים, פוליטיקאים בכירים מימין ומשמאל תקפו את חשיפת טראמפ על ידי הוצאת זעם על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לשכת ראש הממשלה מיהרה להוציא הודעה עם צאת השבת: "ההכרזה על הרכב הועד המנהל של , שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ בחר לתקוף את ראש הממשלה וכתב: "החטא הקדמון הוא חוסר הנכונות של רה"מ לקחת אחריות על עזה, להקים בה ממשל צבאי, לעודד הגירה והתיישבות ולהבטיח בדרך זו את ביטחון ישראל לשנים רבות. הסירוב הזה הוליד את הצורך בקונטרוקציות משונות לניהול החיים האזרחיים בעזה שאינן חמאס ואינן רש"פ".

גם הצטרף לתקיפות ופרסם הערב הודעה מצולמת בה הוא אמר: "במשך שנה אני אומר לממשלה: יש פתרון בעזה. לתת למצרים לנהל אותה, בתיאום בטחוני אתנו. אם לא נלך במסלול המצרי, אתם תמצאו את תורכיה וקטאר מנהלות את עזה. זה בדיוק מה שקרה: תורכיה בפנים, קטאר בפנים. השותפות האידיאולוגיות של החמאס והאחים המוסלמים, ינהלו את הרצועה".

דבריו של לפיד | צפו (צילום: דוברות)

"נתניהו", אמר לפיד: "מאפשר את הכנסת טורקיה וקטאר לעזה. זה מסכן את בטחון ישראל. לא בשביל זה הלוחמים הגיבורים שלנו נלחמו במשך שנתיים".

לסיום אמר לפיד: "במקום להוציא הודעות מחאה מבוהלות, מדינת ישראל צריכה להציע אלטרנטיבה ברורה: מצרים תנהל את עזה בחמש-עשרה השנים הקרובות, פירוק חמאס מנשקו, עבודה עם השותפים האמריקאים לחיזוק הגבול הישראלי".

יו״ר הדמוקרטים, חכ"ל יאיר גולן הגיב: "אין כאן שום בעיית תיאום - יש בעיית הנהגה. ‏ממשלת נתניהו-סמוטריץ הפקירה במכוון את הזירה המדינית. צה״ל סיפק לישראל מרחב פעולה והישגים וממשלת נתניהו זרקה לפח ואיפשרה לקטאר וטורקיה, מממנות חמאס, להיכנס לעזה".

עוד כתב גולן: "‏במקום למנף הישגים צבאיים לעוצמה מדינית שמחלישה את חמאס, ממשלת נתניהו-סמוטריץ׳ בוחרת שוב ושוב ב״חמאס הוא נכס״ ‏אנחנו נחליף את ממשלת החורבן ונמוטט את שלטון החמאס".

