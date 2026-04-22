דבריו של שר החוץ - צילום: לע"מ דבריו של שר החוץ | צילום: צילום: לע"מ 10 10 0:00 / 2:11 דבריו של שר החוץ ( צילום: לע"מ )

שר החוץ גדעון סער פנה היום (רביעי) לממשלת לבנון במסר ישיר ומפתיע: "בואו נשתף פעולה נגד מדינת הטרור שהקים חיזבאללה בשטחכם". הדברים נאמרו במעמד קבלת הפנים בבית הנשיא לרגל יום העצמאות, בנוכחות הנשיא הרצוג, שגרירים ונציגי מדינות.

"אין לנו מחלוקות גדולות עם לבנון", הבהיר שר החוץ. "יש מספר חילוקי דעות לא גדולים לגבי תוואי הגבול שניתן לפתור. המכשול לשלום ונורמליזציה בין המדינות הוא אחר - החיזבאללה".

טקס יום הזיכרון בכפר ורדים ( צילום: דובר צה"ל )

סער הדגיש כי ישראל קיבלה החלטה היסטורית לקיים משא ומתן ישיר עם לבנון, לאחר יותר מ-40 שנה. "למרבה הצער, לבנון היא מדינה כושלת. מדינה שנשלטת בפועל על ידי איראן באמצעות חיזבאללה", ציין. "מזה נובעת מסקנה: חיזבאללה הוא אויב משותף לישראל וללבנון. כשם שהוא מסכן את ביטחונה של ישראל - הוא פוגע בריבונותה של לבנון ומסכן את עתידה". שר החוץ הוסיף כי מחר יתחדש השיח הישיר בוושינגטון בין ישראל ללבנון. "אני קורא מכאן לממשלת לבנון: בואו נשתף פעולה נגד מדינת הטרור שהקים חיזבאללה בשטחכם. שיתוף פעולה זה נדרש לכם אפילו יותר מאשר לנו".

ילד בסרטון חיזבאללה ( צילום: מסך )

סער הדגיש כי שיתוף הפעולה המוצע "דורש בהירות מוסרית ואומץ לקחת סיכונים. אבל אין לו חלופה אמיתית כדי להבטיח לכם ולנו עתיד של שלום. ולכם ללבנון - גם עתיד של ריבונות, עצמאות, ושחרור מהכיבוש האיראני".

בהמשך דבריו, התייחס שר החוץ לביקורת הבינלאומית על ישראל: "'החטא' של ישראל בלתי נסלח: היא מסרבת להיות מושמדת על ידי ג'יהדיסטים פנאטיים. היא חזקה. ואין לנו ברירה: אנחנו חייבים להיות חזקים, כי אם לא נהיה חזקים - לא נתקיים".

"עם ישראל רצה ורוצה בשלום. שלום אמיתי", הבהיר סער. "שלום שאינו מבוסס על אשליות, על הפקרת העתיד והביטחון. שלום שמבוסס על ביטחון. והוא דורש סבלנות אסטרטגית ותבונה. הוא דורש גם יכולת להתעמת עם אויבי השלום. למנוע מהם לבסס את כוחם כי הם תמיד השתמשו בו בשלב הבא".

הקריאה של שר החוץ מגיעה על רקע המשך הפעילות הצבאית בדרום לבנון, שם כוחות צה"ל ממשיכים לפרק תשתיות טרור של חיזבאללה. כידוע, ארגון הטרור ממשיך להפר את הפסקת האש באופן שיטתי, כאשר רק אתמול (שלישי) שוגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל וכטב"ם לעבר יישובי הצפון.

יצוין כי דברי סער מהווים מהלך דיפלומטי נדיר, המנסה להפריד בין העם הלבנוני לבין ארגון הטרור חיזבאללה, תוך הצבת האחריות על ממשלת לבנון לשחרר את המדינה מהשליטה האיראנית.