( צילום: חיים צח, לע״מ )

שר החוץ גדעון סער שוחח היום (רביעי) עם ג'יימס מרפה, ראש ממשלת פפואה גינאה החדשה, והודיע לו על החלטתו לפתוח משרד ייצוג של מדינת ישראל במדינתו. המהלך הדיפלומטי מגיע כחלק מהעמקת הקשרים בין שתי המדינות.

במהלך השיחה הודה השר סער לראש הממשלה מרפה על התמיכה וידידות האמת עם מדינת ישראל. "אנו מעריכים את ההחלטה לפתוח את שגרירות פפואה גינאה החדשה בירושלים ב-2023", אמר סער בשיחה. כידוע, פפואה גינאה החדשה חנכה את השגרירות שלה בירושלים בספטמבר 2023, במעמד שהשתתפו בו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ דאז אלי כהן, וראש עיריית ירושלים משה ליאון. זו הייתה השגרירות הזרה החמישית שנפתחה בבירת ישראל. במעמד החנוכה אמר נתניהו כי "התרגשתי מאוד כששמעתי את ההמנון שלכם. שמעתי את המילים 'תפילה' ו'תקווה'. מקורן של רוב התפילות הללו הוא העיר הזאת. היא בירתנו מזה שלושת אלפים שנה". ראש הממשלה הוסיף כי "פפואה ניו גיני היא המדינה הראשונה מאזור אסיה והאוקיינוס השקט לעשות זאת. אנו גאים מאוד ומעריכים מאוד את העובדה הזו".

( צילום: חיים צח, לע״מ )

מגמה אזורית של העמקת קשרים

פתיחת משרד הייצוג הישראלי בפפואה גינאה החדשה מצטרפת למגמה רחבה יותר של חיזוק הקשרים בין ישראל למדינות איי האוקיינוס השקט. לאחרונה הודיע שר החוץ סער כי סמואה תפתח שגרירות בירושלים במהלך 2026, והיא תהיה המדינה השלישית מבין מדינות איי הפאסיפיק שפותחת שגרירות בירושלים, אחרי פפואה גינאה החדשה ופיג'י.

יצוין כי בשבועות האחרונים מתרחשים מהלכים דיפלומטיים נוספים בזירה הבינלאומית. השר לוין ערך ביקור היסטורי ברומניה, שם קרא בפרלמנט להעברת השגרירות הרומנית לירושלים. בנוסף, נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל לאחרונה את שגריר סומלילנד הראשון בישראל, חמישה חודשים לאחר שישראל הכירה במדינה.