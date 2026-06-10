כיכר השבת
קשרים דיפלומטיים

שר החוץ סער מפתיע: זו המדינה האפריקנית בה ישראל תפתח 'משרד ייצוג'

שר החוץ גדעון סער שוחח עם ראש ממשלת פפואה גינאה החדשה והודיע על פתיחת משרד ייצוג • הודה על פתיחת השגרירות בירושלים ב-2023 | צעד דיפלומטי חשוב (פוליטי מדיני)

2תגובות
(צילום: חיים צח, לע״מ)

שר החוץ שוחח היום (רביעי) עם ג'יימס מרפה, ראש ממשלת פפואה גינאה החדשה, והודיע לו על החלטתו לפתוח משרד ייצוג של מדינת ישראל במדינתו. המהלך הדיפלומטי מגיע כחלק מהעמקת הקשרים בין שתי המדינות.

במהלך השיחה הודה השר סער לראש הממשלה מרפה על התמיכה וידידות האמת עם מדינת ישראל. "אנו מעריכים את ההחלטה לפתוח את שגרירות פפואה גינאה החדשה בירושלים ב-2023", אמר סער בשיחה.

כידוע, פפואה גינאה החדשה חנכה את השגרירות שלה בירושלים בספטמבר 2023, במעמד שהשתתפו בו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ דאז אלי כהן, וראש עיריית ירושלים משה ליאון. זו הייתה השגרירות הזרה החמישית שנפתחה בבירת ישראל.

במעמד החנוכה אמר נתניהו כי "התרגשתי מאוד כששמעתי את ההמנון שלכם. שמעתי את המילים 'תפילה' ו'תקווה'. מקורן של רוב התפילות הללו הוא העיר הזאת. היא בירתנו מזה שלושת אלפים שנה". ראש הממשלה הוסיף כי "פפואה ניו גיני היא המדינה הראשונה מאזור אסיה והאוקיינוס השקט לעשות זאת. אנו גאים מאוד ומעריכים מאוד את העובדה הזו".

(צילום: חיים צח, לע״מ)

מגמה אזורית של העמקת קשרים

פתיחת משרד הייצוג הישראלי בפפואה גינאה החדשה מצטרפת למגמה רחבה יותר של חיזוק הקשרים בין ישראל למדינות איי האוקיינוס השקט. לאחרונה הודיע שר החוץ סער כי סמואה תפתח שגרירות בירושלים במהלך 2026, והיא תהיה המדינה השלישית מבין מדינות איי הפאסיפיק שפותחת שגרירות בירושלים, אחרי פפואה גינאה החדשה ופיג'י.

יצוין כי בשבועות האחרונים מתרחשים מהלכים דיפלומטיים נוספים בזירה הבינלאומית. השר לוין ערך ביקור היסטורי ברומניה, שם קרא בפרלמנט להעברת השגרירות הרומנית לירושלים. בנוסף, נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל לאחרונה את שגריר סומלילנד הראשון בישראל, חמישה חודשים לאחר שישראל הכירה במדינה.

גדעון סערשגרירותשגרירפפואה גינאה החדשהפפואה ניו גיני

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
פפואה גינאה לא נמצאת באפריקה אלא באסיה
גלובוס
1
מדינה אפריקנית??? אין לכם גוגל מפות??? זה חצי מאי באוקיינוס השקט - החצי המזרחי החצי המערבי (איריאן ג'איה) הוא חלק מאינדונזיה
שירלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר