מתקפה חריפה במיוחד וחריגה בסגנונה נשמעת מסעודיה - בעקבות התבטאותו של בצלאל סמוטריץ' היום (חמישי) - שעל הסעודים "ללכת לרכב על גמלים במדבר",במידה ואלה יכפו מדינה פלסטינית.

"לא אכפת לנו מהשטויות של סמוטריץ' ובן גביר, אנחנו לא רואים בהם אנשים נורמליים שמתייחסים ברצינות לדבריהם", אמר גורם בבית המלוכה הסעודי ל-N12.

לדבריו, "אכפת לנו מעובדות. נורמליזציה לא תתרחש בתקופה של ממשלה ימנית קיצונית שלא מכירה בזכויות העם הפלסטיני". הוא הוסיף: "בעתיד, כשתוקם ממשלה שתאמין בשלום בר קיימא, בפתרון שתי המדינות ובזכויות העם הפלסטיני - יהיו נורמליזציה ושלום אמיתי באזור".

כאמור, הדברים מגיעים אחרי שבמהלך כנס של מכון צומת ו"מקור ראשון" אמר סמוטריץ: "אם סעודיה אומרת לנו 'נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית' – אז חברים, לא תודה. תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר".

הדברים עוררו סערה גדולה, ובהמשך פרסם סמוטריץ' סרטון התנצלות שבו אמר: "טוב, אני אתחיל מהסוף. האמירה הלא מתוכננת ולא מוצלחת שלי על סעודיה בהחלט הייתה לא במקומה, ואני מצר עליה", אמר סמוטריץ'.

"אבל אני גם לא מוכן לקבל צביעות. וכמו שאני לא רוצה חלילה לפגוע בסעודים, אני מצפה מהם לפגוע בי, לא לפגוע בנו. ומי שכופר בקשר החי והעמוק מאוד שלנו לחבלי המולדת ביהודה ושומרון, פוגע בנו".

הוא המשיך: "מי שמנסה לכפות עלינו באו״ם, עם צרפת ומדינות אחרות באופן חד צדדי, לקרוע את ארץ ישראל, לחלק אותה ולהקים בה מדינת טרור שתסכן את קיומנו ואת עתידנו, פוגע בנו. כל המהלכים האלה שסעודיה מקדמת נגדנו בתקופה האחרונה הם פוגעניים פי כמה ממשפט לא מתוכנן, וכמו שאמרתי, לא מוצלח, של שר במסגרת ראיון עיתונאי."

סמוטריץ' הוסיף כי "מדינת ישראל היא מעצמה שיש לה המון המון מה לתת ולתרום לכל אחד משכנינו. אף אחד לא עושה לנו טובה כשהוא מנרמל איתנו יחסים. אני תומך נלהב בהלחמת הסכמי אברהם ובכריתת בריתות של שלום, אבל שלום אמת, כזה שמבוסס על אמירת אמת ולא מתנכר חלילה לקשר העמוק והחי של העם היהודי לארץ ישראל. אז שלום תמורת שלום של אמת, כן. שלום שמבוסס על שקר, של מדינה פלסטינית שלעולם לא תקום, פשוט לא יקום."