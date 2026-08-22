איזנקוט נגד סמוטריץ' ( צילום: יונתן זינדל, Avshalom Sassoni )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם הערב (מוצ"ש) ציוץ חריף נגד יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, בו הוא דורש ממנו להבהיר את עמדתו בנושא הבניה בשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים. "גדי, עזוב אותך מסיסמאות ותחפושות", כתב סמוטריץ'. "יש מבחן אחד מאוד פשוט ומשום מה אתה ממלא פיך מים בימים האחרונים מול מבול הגינויים והאיומים של מדינות אירופה".

שר האוצר הציב בפני איזנקוט שאלה ישירה: "מה עמדתך ביחס לבניה שאישרתי בשטח E1?" לדבריו, המבחן פשוט ובלתי ניתן לעקיפה - "מי שמתנגד לבניה ב-E1 רוצה להקים מדינה פלסטינית ולכן דורש לשמור על הרצף הערבי מדרום לצפון. מי שתומך בבניה ב-E1 רוצה לחסל את רעיון חלוקת הארץ, לחבר את מעלה אדומים לירושלים ולהוריד מסדר היום את 'פתרון שתי המדינות'". סמוטריץ' סיים את הציוץ בשאלה חדה: "מה עמדתך גדי? האם אתה תומך בבניה שאישרתי בשטח E1? האם אתה מתחייב לא לעצור את הבניה בין מעלה אדומים לירושלים?" הציוץ מגיע על רקע המתיחות בין השניים בעקבות סרטון תעמולת בחירות שפרסם סמוטריץ', שבו השתתפו שתי ילדות. איזנקוט ומפלגתו פנו לוועדת הבחירות בדרישה להסיר את הסרטון, בטענה לשימוש אסור בילדים. יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, הוציא צו ארעי המורה לסמוטריץ' ולמפלגתו להסיר את הסרטון מחשבונותיהם ברשתות החברתיות.

המתנחלים בבאב אל שאמס ( צילום: פלאש 90 )

שטח E1 נחשב לאחד השטחים הרגישים ביותר מבחינה מדינית. הבניה בו עוררה בעבר ביקורת חריפה מצד ארצות הברית ומדינות אירופה, שטענו כי היא מונעת רצף טריטוריאלי פלסטיני ופוגעת באפשרות להקמת מדינה פלסטינית. בשנת 2013 ניסו פלסטינים להקים מאחז בשטח בשם "באב אל שאמס", אך בג"ץ הוציא צו ביניים שמנע את פינויו המיידי.

כזכור, יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), ח"כ מנסור עבאס, קרא בסוף השבוע בוועידת מפלגתו להכיר במדינה פלסטינית. "אנחנו רוצים שגם השלום בין מדינת ישראל למדינת פלסטין יתממש. מדינת פלסטין קיימת, כל העולם מכיר בה, ועל ארה"ב וישראל להכיר בה גם", הצהיר עבאס. ראש הממשלה נתניהו ואיזנקוט הגיבו בחריפות לדבריו.

יו"ר מפלגת "נעם לישראל", ח"כ אבי מעוז כתב: "רק ריבונות ישראלית מלאה על נחלת אבותינו ביהודה ושומרון, תגדע להם את החלום להקים מדינת טרור בלב הארץ. אני קורא לכל חבריי במפלגות הימין להתחייב כבר עכשיו: מיד לאחר הבחירות, נעביר את חוק הריבונות שלי על יהודה ושומרון".