שופט העליון ח'אלד כבוב הורה היום (ראשון) לרמטכ"ל ולממשלה להגיש עד ה־24 באוגוסט הסבר מפורט על "שיקול הדעת המופעל בקביעת התנאים לסיום המלחמה והחזרת החטופים". סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, השיב לו ותקף אותו בחריפות.

השר לוין כתב: "באיזו סמכות, ובאיזו זכות, השופט חאלד כבוב, אתה מבקש להתערב בשיקול הדעת של ממשלת ישראל בניהול המלחמה בעזה? אני אומר לך חד וחלק: זו לא סמכותך!".

עוד כתב השר לוין: "מי שלא מכבד את החוק ואת סמכויות הממשלה, שלא יצפה שיכבדו אותו ואת החלטותיו".

כזכור וכפי שדווח, על פי החלטת השופט, על המדינה לפרט בפני בית המשפט כיצד מתקבלות ההכרעות, מי הגורמים המעורבים בתהליך, ובפני מי נדרש הרמטכ"ל להצדיק את החלטותיו. על המדינה להשיב עד לתאריך 24 באוגוסט.

ההחלטה התקבלה לאחר שמטה המשפחות הגיש מחדש עתירה מתוקנת לבג"ץ יחד עם טענה לפיה הממשלה צריכה להסביר מהם השיקולים בבסיס שאלת ההחלטה האם להפסיק את המלחמה או לא.

השופט חאלד כבוב הבהיר בהחלטתו כי העתירה שהוגשה מחדש אינה עוסקת בסוגיה האם בסמכות בג"ץ להורות לממשלה להסכים לעסקת חטופים או שלא, אלא מהות העתירה היא "דרישה מהממשלה לספק הצדקה מפורטת למדיניותה בסוגיית המשא ומתן להשבת החטופים, כדי שזו תעמוד למבחן הציבור" כלשונו.