השר הבכיר מאיים: "אם יעצרו, אני לא אהיה שם" | בן גביר: "הוא רק רוצה לצעוק"

השר הבכיר שוב מאיים לעזוב, האם הפעם זה אמיתי, או שהכול דיבורים? ברקע החלטת הקבינט, סמוטריץ אמר לאנשי מפלגתו כי "אם המלחמה תעצור אני לא אהיה שם" | בן גביר על איומי שר האוצר: "הוא בסך הכול רוצה לצעוק" (פוליטי)

השרים סמוטריץ' ובן גביר (צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

לאחר החלטת הקבינט על ההליכה לכיבוש עזה, אך במקביל לקבלת עסקה חלקית לכשתבוא, שר האוצר בצלאל סמוטריץ שאמר כי איבד את האמון בראש הממשלה, טען היום (ראשון) בשיחה עם אנשי מפלגתו כי "אם המלחמה תעצור אני לא אהיה שם", כך על פי הפרסום בכאן חדשות.

לדבריו של סמוטריץ', "אני לא מניח אולטימטום על השולחן. זו לא דרכי. אבל נתניהו חייב לתת תשובות לציבור. אחרי שהבטיח הכרעה, הוא התהפך מקצה אל קצה בתוך מספר ימים".

בהמשך להחלטת הקבינט מסוף השבוע האחרון, גומרים בקואליציה טענו כי "דרעי נמצא מחוץ לממשלה אבל הפך את עמדת נתניהו מהקצה אל הקצה".

השר לביטחון לאומי הגיב לאיומי שר האוצר וטוען כי "אם סמוטריץ' רוצה לפתור את הסיפור הזה, לדעתי האפשרויות ביד שלו. אבל אני חושב שהוא בסך הכול רוצה לצעוק".

מסקר מנדטים שפורסם מוקדם יותר הערב (ראשון) בכאן חדשות, עולה כי לו הבחירות היו מתקיימות היום, מפלגת הליכוד בראשות נתניהו תקבל - 26 מנדטים והיא המפלגה הגדולה ביותר.

במקום השני והשלישי: מפלגה בראשות רה"מ לשעבר נפתלי בנט, עם 22 מנדטים. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 10 מנדטים.

ש"ס עם 9 מנדטים, מפלגתו של יאיר גולן עם 8 מנדטים. מפלגה בראשות איזנקוט ויהדות התורה על - 7 מנדטים כל אחת.

יש עתיד של יאיר לפיד מתרסקת ועומדת על-6 מנדטים, כנ"ל רע"ם בראשות מנסור עבאס, ומפלגתו של השר לביטחון לאומי - בן גביר.

