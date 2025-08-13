אחרי שביטל את הפגישה עם דרמר: שר החוץ הסורי, אסעד א-שיבאני, טען כי סוריה מתמודדת בימים אלו עם אתגרים חדשים, לא פחות מסוכנים מאלה שהיו, במהלך שנות המלחמה האחרונות.

במהלך מסיבת עיתונאים שקיים א- שיבטני באנקרה, יחד עם עמיתו הטורקי, ציין הבכיר הסורי, כי אתגר הראשון אימו מתמודדת סוריה אלו האיומים החוזרים ונשנים של ישראל, המהווים הפרה ברורה של ריבונות סוריה.

לדבריו האיומים באים לידי ביטוי בכך שישראל מבצעת, תקיפות של חיל האוויר שפוגעות בתשתיות ובעמדות אזרחיות וצבאיות אשר לטענתו מסכנות את אזרחי סוריה, למרות שמדינתו החלה בשיחות שלום.

מקורבו של נתניהו השר רון דרמר, היה צפוי להיפגש היום (רביעי) עם שר החוץ של סוריה אסעדאל-שיבאני ושליחו של טראמפ לסוריה טום ברק במרכז העיר פריז, כך על פי הדיווח בחדשות 12.

אלא שלאחר מספר שעות בישראל עודכנו, כי הפגישה שתוכננה להתקיים היום בין דרמר לשר החוץ הסורי, נדחתה לאחד הימים הבאים במהלך השבוע הבא. גורמים המעורים בפרטים טענו: "כי נדרש זמן להכין את הרקע לפגישה".