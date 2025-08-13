בפוליטיקה הישראלית יש מהלכים שנרקמים הרחק מעיני הציבור והיום "כיכר השבת" חושף לראשונה מהלך חריג ומפתיע של יו"ר יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב: ציר קשרים ישיר עם ראשי העדה הדרוזית.

במהלך השבועות האחרונים קיים יו"ר הסיעה החרדית סדרת פגישות אישיות עם מנהיגים ונכבדים דרוזים, חלקם בעלי השפעה פוליטית ארצית. המפגשים התקיימו הרחק מהמצלמות, במטרה לבנות שיתופי פעולה עתידים בין הנציגות הדרוזית בכנסת לנציגות החרדית.

בשנים האחרונות הוקם גוש הימין, ועיקרי שיתופי פעולה היו בין הסיעות האמוניות בכנסת. אך בסיעות החרדיות מבינים היום כי ה"גוש האמוני" לא באמת מביא תוצאות לבוחר החרדי ויש צורך בשיתופי פעולה נוספים.

עד כה שיתופי הפעולה שנרשמו מפעם לפעם היו דווקא עם הסיעות הערביות ולא פעם נראו שיתופי פעולה בין סיעות המיעוטים בכנסת כמו בין ח"כ אחמד טיבי ליו"ר דגל התורה ח"כ גפני וח"כ מקלב. וכעת מרחיבים את שיתופי הפעולה גם למקומות חדשים.

העדה הדרוזית מונה עשרות אלפי אזרחים, חלקם לוחמים וקצינים בכירים בצה"ל, ומיוצגת בכנסת על ידי מספר חברי כנסת מכהנים. השפעתה ניכרת במפלגות שונות ובמוקדי קבלת החלטות - והידוק היחסים עם הנהגתה עשוי להעניק למקלב וליהדות התורה מנופי השפעה חדשים במגרשים לא מוכרים.

יצויין כי המהלך לא נולד מאינטרס פוליטי מיידי, אלא מתוך הבנה כי יש בסיס עמוק לשיתוף פעולה בין המגזר החרדי לעדה הדרוזית - אז האם בקרוב נראה שיתופי פעולה בנושאי הליבה החרדים מול חברי כנסת דרוזים? ימים יגידו.