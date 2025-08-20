המגעים להשבת החטופים נמשכים גם בימים אלו, רק מוקדם יותר היום (רביעי) שר הביטחון הגיע לפיקוד הדרום לדיונים האחרונים בתוכנית כיבוש הרצועה, ובצל הדיווחים על כניסת צה"ל לעיר עזה במצרים מפעילים לחצים כבדים על ישראל בניסיון למנוע את התחלת התוכנית.

על פי הדיווח בערוץ אלרד המצרי, בקהיר מקיימים במהלך השעות האחרונות מגעים אינטנסיביים עם כלל הצדדים המעורים בפרטי המשא ומתן.

המצרים, כך על פי הדיווחים, מפעילים לחץ כבד במיוחד על ישראל, במטרה שתתייחס בצורה חיובית להצעה לה הסכים ארגון הטרור חמאס.

סטיב ויטקוף, שליחו של טראמפ למזרח התיכון התייחס למגעים להחזרת החטופים ולסיום המלחמה ואמר לרשת פוקס האמריקנית, כי "הסכסוך הזה צריך להסתיים מיידית, 20 חטופים חיים צריכים לחזור למשפחותיהם, בואו נסיים את הדבר הזה ונביא שלום לתושבי עזה".

במקביל פורסם היום סקר חדש ומדאיג על היחס של אזרחי ארה"ב לישראל, על ידי מכון הסקרים "איפסוס" וסוכנות הידיעות רויטרס.

על פי תוצאות הסקר, 59% מתושבי ארה"ב סבורים, כי פעילות צה"ל ברצועת עזה היא מוגזמת, ורק כשליש מהציבור בארה"ב - בעד פעילות ישראל ברצועה.

ייתכן שנתונים הללו הגיעו בצל קמפיין הרעב השקרי שהופץ על ידי חמאס במהלך החודשים האחרונים, כאשר רק בחודש פברואר 2024, 42% מתושבי ארה"ב התנגדו לטענה, והסכימו עם פעילות ישראל.