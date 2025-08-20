כיכר השבת
עסקה או כיבוש הרצועה?

בקהיר דוחקים בישראל להשיב להצעה; וויטקוף: "חייב להסתיים" | ומה חושבים האמריקנים על עזה?

בכירים בממשל מצרים דוחקים בגורמים בישראל להסכים להצעה המונחת על השולחן, הטיוטה לה הסכים ארגון הטרור חמאס | וויטקוף התייחס למגעים ואמר: "בואו נסיים את הדבר הזה ונביא שלום לתושבי עזה" | במקביל, היום פורסם סקר מדאיג מאוד, על מה חושבת האוכלוסייה בארה"ב על המלחמה בעזה (מדיני)

כוחות צה"ל ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

המגעים להשבת החטופים נמשכים גם בימים אלו, רק מוקדם יותר היום (רביעי) שר הביטחון הגיע לפיקוד הדרום לדיונים האחרונים בתוכנית כיבוש הרצועה, ובצל הדיווחים על כניסת לעיר עזה במצרים מפעילים לחצים כבדים על ישראל בניסיון למנוע את התחלת התוכנית.

על פי הדיווח בערוץ אלרד המצרי, בקהיר מקיימים במהלך השעות האחרונות מגעים אינטנסיביים עם כלל הצדדים המעורים בפרטי המשא ומתן.

המצרים, כך על פי הדיווחים, מפעילים לחץ כבד במיוחד על ישראל, במטרה שתתייחס בצורה חיובית להצעה לה הסכים ארגון הטרור חמאס.

, שליחו של טראמפ למזרח התיכון התייחס למגעים להחזרת החטופים ולסיום המלחמה ואמר לרשת פוקס האמריקנית, כי "הסכסוך הזה צריך להסתיים מיידית, 20 חטופים חיים צריכים לחזור למשפחותיהם, בואו נסיים את הדבר הזה ונביא שלום לתושבי עזה".

במקביל פורסם היום סקר חדש ומדאיג על היחס של אזרחי ארה"ב לישראל, על ידי מכון הסקרים "איפסוס" וסוכנות הידיעות רויטרס.

על פי תוצאות הסקר, 59% מתושבי ארה"ב סבורים, כי פעילות צה"ל ברצועת עזה היא מוגזמת, ורק כשליש מהציבור בארה"ב - בעד פעילות ישראל ברצועה.

ייתכן שנתונים הללו הגיעו בצל קמפיין הרעב השקרי שהופץ על ידי חמאס במהלך החודשים האחרונים, כאשר רק בחודש פברואר 2024, 42% מתושבי ארה"ב התנגדו לטענה, והסכימו עם פעילות ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר