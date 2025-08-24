פחות משנה למהפך השלטוני הדרמטי בסוריה, והערב (ראשון) דווח כי ישראל ושכנתה מצפון קרובות לחתימה על הסכם הסדרה ביטחונית, כך על פי פרסומים זרים. על פי הדיווחים, כבר בסוף חודש ספטמבר הקרוב עשויות ישראל וסוריה לחתום - בתיווך אמריקני ובחסות מדינות המפרץ - על הסכם הבנות והסדרה ביטחונית.

על פי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12, בין ההבנות הצפויות בהסכם הביטחוני בין ישראל לסוריה:

פירוז מרחב הגולן הסורי מדמשק ועד א-סווידא, צעד שנועד למנוע איומי טרור מהמרחב הגובל בישראל.

מניעת שיקום הצבא הסורי על ידי טורקיה – נקודה שישראל רואה בה חשיבות רבה במיוחד.

איסור הצבת נשק אסטרטגי בשטח סוריה – לרבות טילים ומערכות הגנה אווירית, על מנת לשמור על חופש הפעולה והעליונות האווירית של חיל האוויר הישראלי במרחב.

יצירת מסדרון הומניטרי להר הדרוזים באזור א-סווידא - נושא רגיש וטעון הקשור ישירות לעדה הדרוזית ולסיוע ההומניטרי לה.

בתמורה, המשטר הסורי יקבל הבטחות לשיקום המדינה בסיוע אמריקני ובסיוע מדינות המפרץ.

ההסכם המסתמן נועד לייצב את סוריה לאחר שנות מלחמת האזרחים, לצמצם את האיומים על גבול הצפון ולהוציא את דמשק מהציר השיעי בראשות איראן. כאשר עבור ישראל מדובר בהזדמנות ביטחונית משמעותית – לצד סיכונים אסטרטגיים שעדיין מרחפים מעל המהלך.

נדים קטיש, מנהל סקיי ניוז בערבית שהשתתף בפגישה שקיים היום נשיא סוריה אחמד א-שרע עם אנשי תקשורת מהעולם הערבי מספר הערב כי אחמד א-שרע נמצא ב"שלב מתקדם של הגעה להסכם ביטחוני עם ישראל", ולטענתו "הסיכויים להגיע להסכם כזה גדולים מהסיכויים שלא להגיע אליו".

לדבריו, אם זה אכן יקרה, זה יתבסס על קו הפרדת הכוחות משנת 1974, ישמור על ריבונותה של סוריה ויסלול את הדרך ל"צעדים בוני אמון" וייתכן שאף להסכם שלום.

הוא ציין כי נשיא סוריה אינו רואה את הנסיבות הנוכחיות כמיטיבות לחתימה על הסכם שלום עם ישראל, אך הדגיש כי "אם הוא מאמין שהסכם שלום ישרת את סוריה והאזור, הוא לא יהסס לעשות זאת וזה ייעשה בפומבי".