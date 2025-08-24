כיכר השבת
היסטוריה מדינית: ישראל וסוריה צפויות לחתום על הסכם הסדרה ביטחוני

דיווח דרמטי שעד לאחרונה היה בגבולות הדמיון מתפרסם הערב, ולפיו ישראל ושכנתה מצפון קרובות לחתימה על הסכם הסדרה ביטחונית, כך על פי פרסומים זרים | על פי הדיווחים, כבר בסוף ספטמבר הקרוב עשויות ישראל וסוריה לחתום - בתיווך אמריקני ומדינות המפרץ - על הסכם הבנות והסדרה ביטחונית (מדיני)

נתניהו ונשיא סוריה א- שרע (צילום: (Mohammad Bash / Shutterstock.com) ואיתי בית-און לע"מ)

פחות משנה למהפך השלטוני הדרמטי בסוריה, והערב (ראשון) דווח כי ישראל ושכנתה מצפון קרובות לחתימה על הסכם הסדרה ביטחונית, כך על פי פרסומים זרים. על פי הדיווחים, כבר בסוף חודש ספטמבר הקרוב עשויות ישראל ו לחתום - בתיווך אמריקני ובחסות מדינות המפרץ - על הסכם הבנות והסדרה ביטחונית.

על פי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12, בין ההבנות הצפויות בהסכם הביטחוני בין ישראל לסוריה:

  • פירוז מרחב הגולן הסורי מדמשק ועד א-סווידא, צעד שנועד למנוע איומי טרור מהמרחב הגובל בישראל.
  • מניעת שיקום הצבא הסורי על ידי טורקיה – נקודה שישראל רואה בה חשיבות רבה במיוחד.
  • איסור הצבת נשק אסטרטגי בשטח סוריה – לרבות טילים ומערכות הגנה אווירית, על מנת לשמור על חופש הפעולה והעליונות האווירית של חיל האוויר הישראלי במרחב.
  • יצירת מסדרון הומניטרי להר הדרוזים באזור א-סווידא - נושא רגיש וטעון הקשור ישירות לעדה הדרוזית ולסיוע ההומניטרי לה.

בתמורה, המשטר הסורי יקבל הבטחות לשיקום המדינה בסיוע אמריקני ובסיוע מדינות המפרץ.

ההסכם המסתמן נועד לייצב את סוריה לאחר שנות מלחמת האזרחים, לצמצם את האיומים על גבול הצפון ולהוציא את דמשק מהציר השיעי בראשות איראן. כאשר עבור ישראל מדובר בהזדמנות ביטחונית משמעותית – לצד סיכונים אסטרטגיים שעדיין מרחפים מעל המהלך.

נדים קטיש, מנהל סקיי ניוז בערבית שהשתתף בפגישה שקיים היום נשיא סוריה אחמד א-שרע עם אנשי תקשורת מהעולם הערבי מספר הערב כי אחמד א-שרע נמצא ב"שלב מתקדם של הגעה להסכם ביטחוני עם ישראל", ולטענתו "הסיכויים להגיע להסכם כזה גדולים מהסיכויים שלא להגיע אליו".

לדבריו, אם זה אכן יקרה, זה יתבסס על קו הפרדת הכוחות משנת 1974, ישמור על ריבונותה של סוריה ויסלול את הדרך ל"צעדים בוני אמון" וייתכן שאף להסכם שלום.

הוא ציין כי נשיא סוריה אינו רואה את הנסיבות הנוכחיות כמיטיבות לחתימה על הסכם שלום עם ישראל, אך הדגיש כי "אם הוא מאמין שהסכם שלום ישרת את סוריה והאזור, הוא לא יהסס לעשות זאת וזה ייעשה בפומבי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
אז ישפצו את סוריה , בנתיים יחפרו מנהרות ותחמושת ועוד 10 שנים יפרו את ההסכם
רואה את הנולד
כולם רואים את הנולד ועדיין חותמים על הסכם הרסני ופרומו לשביעי באוקטובר, אבל כנראה שזה הדרך שצריך ללכת בה. כל החוסר הגיון בתוך תוכנית ענקית לגאולה ברחמים.
לב שרים ביד השם
ערבים היו ונשארו ...לפחות ירדן ומצריים היה סוג של שקט עשרות שנים ..זה לא רע..גם שם היה רעש גדול בעיקר מהמיזריחסטים ..הם לא צדקו
רואה את העבר
למה אתה פסימי?
דרשן אוריה
4
היום הוא לא אחד באפריל וכדאי לחיות במציאות ולא באשליות.
חרדי
3
אנחנו בקטע של הסכמים עם אל-קאעידה ודאעש? לאן הגענו בר מינן
בני
2
הלוואי וההסכם הביטחוני יצליח תודה להשם יתברך לראש הממשלה מר בנימין נתניהו נ"י למערכת הביטחון בזכותכם יש לי שקט על הראש
דרשן אוריה
1
ברגע שהתחילו להילחם בלומדי התורה הכל משתבש להם...ובאמת זו חזית חדשה לטבח הגדול הבא...רח'ל עם נאצים אין הסכמים רק כדור בראש....הבנתם
הסכם עם הדעאשנאצים...

