לאחר שהערב (ראשון) דווח כי הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ביקרו בשבוע שעבר בחווה חדשה ביהודה ושומרון שהוקמה על אדמות מדינה שלא כחוק, הפוליטיקאים מימין משגרים הערב הודעות תמיכה וברכות לרמטכ"ל ומפקד פיקוד המרכז על "הביקור החשוב".

שר האוצר סמוטריץ' כתב: "מברך את הרמטכ״ל אייל זמיר ואת מפקד פיקוד מרכז אלוף אבי בלוט על הביקור החשוב הזה, ובהזדמנות זו גם על שיתוף הפעולה המצוין בינינו בגיבוי שר הביטחון ידידי ישראל כץ לפיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון.

החוות הן חוד החנית של ההתיישבות החלוצית ביהודה ושומרון והן משמשות מגן אדיר על יישובים רבים ביו״ש, בשרון ובאיזורים רבים נוספים במדינה. נמשיך לחזק את ההתיישבות בכל מרחבי ארצנו ולעולם לא נקים מדינת טרור ערבית בארץ ישראל".

ח"כ סוכות כתב: "מברך את הרמטכ"ל על הביקור החשוב. חוות מעוז שאול לעילוי נשמת הלוחם שאול גרינליק שנפל בעזה היא הציונות במיטבה. שמירה על אדמות המדינה + נוכחות בשטח שבעבר ברחו דרכו מחבלים + התיישבות".

השרה מאי גולן כתבה: "אשרינו על רוח חשובה של אחדות לבבות, חובה על כל המנהיגים לגלות אחריות דומה, לשבת ולדבר, ללמוד ולהקשיב.

המתיישבים ביהודה ושומרון הם החלוצים של ימינו - הם נושאים על כתפיהם את המשימה ההיסטורית של החזרת עם ישראל לנחלת אבותיו, תוך תורמים תרומה אדירה לביטחונה של מדינת ישראל.

אמשיך לפעול בכל כוחי, יחד עם חבריי בממשלה, על מנת לקדם את החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון - שתבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל ותשים קץ לאשליות המסוכנות על הקמת מדינת טרור פלסטינית שרוצחת תינוקות כתחביב!".

על פי הדיווח של הכתב הצבאי ינון שלום יתח ב-i24NEWS, הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר ביום שישי בחווה לא חוקית בשומרון. במהלך ביקור בפיקוד מרכז בשישי בצהריים, נערך ביקור סגור לרמטכ"ל יחד עם מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, בחווה חדשה שקמה בשומרון - בין היישובים עינב ואבני חפץ.

מדובר על חווה חדשה בשם "מעוז שאול" שהוקמה בחודש מאי האחרון על אדמות מדינה, ולא קיבלה עדיין אישור רשמי ממוסדות המדינה - כך שאינה חווה מאושרת.

על פי הדיווח, באזור השומרון קיימות עוד חוות רבות כאלו, כששיטת העבודה היא: התיישבות בלילה אחד, ולאחר מכן פנייה לאישור המדינה. בחודשים האחרונים השר במשרד הביטחון סמוטריץ' אישר מספר חוות כאלה באזור.