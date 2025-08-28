שר האוצר וחבר הקבינט המדיני־ביטחוני בצלאל סמוטריץ׳ הציג היום (חמישי) במסיבת עיתונאים את צעדי ההכרעה של מדינת ישראל מול חמאס, תוך שרטוט תמונת ניצחון ברורה: חמאס מוכרע צבאית, מנותק כלכלית ומבודד מהאוכלוסייה, שטחי רצועת עזה מצומצמים ומסופחים לישראל, ושערי עזה נפתחים להגירת עזתיים.

לדבריו, ״למדינת ישראל אין את הפריווילגיה לסיים את המערכה בעזה ללא ניצחון. יש רק אופציה אחת – הכרעה וניצחון״.

סמוטריץ' אמר כי "הפסקת המלחמה והחזרת חטופים היא כניעה מוחלטת לחמאס". הוא הוסיף כי "זה לא יקרה. אני כאן כדי לעשות סדר ולהראות תוכנית איך מנצחים בעזה עד סוף השנה האזרחית".

על פי התכנית של סמוטריץ', יוצג לחמאס אולטימטום בין שתי אפשרויות:

תרחיש הכניעה שכולל: השבת כל החטופים החיים והחללים בפעימה אחת. התפרקות מלאה מנשק ותשתיות טרור. יציאת ראשי חמאס ומחבליו מהרצועה. פתיחת מעבר חופשי להגירה מרצון של תושבי הרצועה. סיפוח הפרימטר הביטחוני ושליטה מבצעית מלאה של ישראל ברצועה לתמיד.

או תרחיש ההכרעה שכולל:

הכרעה צבאית - מיטוט המסגרות הצבאיות האחרונות של חמאס באמצעות תמרון עצים ומצור על העיר עזה ומחנות המרכז.

הכרעה אזרחית – ניתוק חמאס מהאוכלוסייה ומהכסף באמצעות שליטה ישראלית בניהול הסיוע ההומניטרי והפסקת הזרמת סיוע הומניטרי לידי חמאס ובאמצעות ניתוק פיזי של חמאס מהאוכלוסיה.

הכרעה מדינית – סיפוח מדורג של שטחי רצועת עזה וצמצום שטח האויב ומימוש תכנית טראמפ להגירה מרצון של תושבי הרצועה.

סמוטריץ׳ סיכם את דבריו ואמר: ״מול מי שקוראים לנו בחוסר אחריות להיכנע לחמאס ומול ספקנים ומי שלא מאמינים שניתן לנצח אני קובע באופן חד משמעי שאפשר לנצח ואפשר לעשות את זה מהר. אנחנו חייבים לצאת למערכה הזו ולסיים אותה. להשמיד את הרוע הטוטלי שעולל לנו את הזוועות ב־7 באוקטובר. למרות כל ההפחדות – אפשר וחייבים לסיים את המערכה עד סוף השנה האזרחית.

״אנחנו חייבים את זה לנופלים ולמשפחותיהם, לחטופים ולמשפחותיהם, למילואימניקים הגיבורים, לתושבי הדרום, למען ביטחון ישראל, למען עתיד ילדינו, למען הצדק, למען יהודי העולם ולמען ביטחונו של העולם המערבי כולו. הכרעה וניצחון״.