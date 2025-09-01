הקבינט התכנס בלשכת רה"מ ( צילום: קובי גדעון לע"מ )

"אני מחליט": אמש (ראשון) כינס ראש הממשלה בנימין נתניהו את הקבינט לצורך דיון בנוגע לעסקה הנמצאת על השולחן. במהלך הדיון התפתח דיון נוקב בין ראש הממשלה לראשי מערכת הביטחון.

על פי הדיווח של מיכאל שמש ב'כאן חדשות', ראש המוסד דדי ברנע אמר בישיבה: "אם נוכל להביא עשרה חטופים בוא נביא אותם - אני תומך בעסקה המוצעת", לדבריו: "נוכל לחזור גם אחרי 60 ימים". נתניהו השיב: "לא נוכל לחזור. אין לנו אשראי בלתי מוגבל". השר יריב לוין הגיב: "אולי נעשה עסקה חלקית ובזמן הזה נחיל ריבונות". נתניהו תקף את הרמטכ"ל בקבינט: "תפסיק לתדרך נגדי, זה לא לגיטימי ופוגע ברוח" קובי אטינגר | 12:27 סמוטריץ׳: "מה הקשר בין הדברים?". לוין השיב: "מבחינת העולם אתה לא יכול לעשות הכל ביחד". על פי הדיווח של העיתונאי עמיחי שטיין ב-i24NEWS, במהלך הדיון התגלו פערים גדולים בין נתניהו לראשי מערכת הביטחון - שתמכו בהליכה לעסקה החלקית, בעוד רה"מ והשרים התנגדו למהלך. בסיום הדיון אמר נתניהו לראשי הארגונים: "אני שומע את עמדתכם, אבל בסוף אני מחליט ואתם צריכים להתיישר".

כוחות צה"ל ברצועה ( צילום: דובר צה"ל )

מוקדם יותר היום (שני) דיווחנו כי הקבינט המדיני בטחוני התכנס הלילה (בין ראשון לשני) לדיון ארוך בנושא הכניסה לעיר עזה ועסקת חטופים. במהלך הדיון צה"ל הציג את התוכניות שלו לכניסה לעיר.

דיון הקבינט הסתיים בשעה 01:30 בלילה, אחרי שנמשך כשש שעות. במהלכו הוצגו התוכניות המבצעיות של צה"ל לרצועת עזה, המטרות ולוחות הזמנים שנתניהו דרש לקצר.

במהלך הדיון בן גביר ביקש להצביע על כך שלא תהיה עסקה חלקית ונתניהו אמר כי אין צורך בהצבעה ושזה "לא על הפרק", וכי צריך "למוטט את חמאס". עם זאת, למרות שלא הייתה הצבעה היה רוב בקרב השרים בדיון - שלא צריך ללכת לעסקה חלקית.

במהלך הדיון, חרף עמדתו של ראש הממשלה כי הנושא אינו על הפרק, העלה הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בפני השרים את האפשרות לקדם עסקת חטופים חלקית. לדבריו, "יש מתווה על השולחן, צריך לקחת אותו. מרכבות גדעון יצר תנאים להשבת חטופים".

זמיר הציג את יתרונות המהלך והביע תמיכה בו, אך רוב השרים התנגדו להצעה. למרות ההתנגדות והקריאות להכריע בהצבעה, נתניהו חזר ואמר כאמור כי "אין צורך, זה לא על הפרק".