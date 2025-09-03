ההצתות בירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

המערכת הפוליטית סוערת הבוקר (רביעי) בעקבות שורת מקרי הצתות במוקדים שונים בבירה על ידי פעילי מחאה במסגרת "יום השיבושים" למען סיום המלחמה ושחרור החטופים. בין השאר הוצתו כמה פחי מחזור סמוך למעון ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים, מה שהוביל לשריפת רכב במקום.

שר המשפטים יריב לוין התייחס לשריפת הרכב במהלך מחאות למען עסקת חטופים בירושלים, ומסר: "למה שקורה הבוקר יש שם אחד - טרור. ויש גם שותפים בכירים לאחריות - היועצת המשפטית המודחת שמכתיבה אכיפה בררנית פושעת, ושופטי בג"ץ שמתייצבים לצדה ומנסים לכפות את המשך כהונתה על הממשלה ועל הציבור כולו". לדברי לוין, "אכיפה בררנית היא פשע. האירועים היום ממחישים שוב את חובתה של הממשלה כולה להתייצב מאחורי ההחלטה להדיח את בהרב-מיארה ולהשלים את מינוי דוד זיני לראש השב"כ". שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להצתות וכתב: "מספיק עם מכבסת המילים. אלה לא "משפחות חטופים" לא "מפגינים" וגם לא "פעילים". מדובר בקומץ אנרכיסטים קטן ואלים שמבקש להבעיר את המדינה ולהצית שנאת חינם ומלחמת אחים. צריך להוקיע אותו ולמצות איתו את הדין בחומרה. הרוב המוחלט של העם מאוחד בשאיפה להשמדת חמאס והשבת החטופים ויודע לנהל מחלוקות שהן לשם שמים באחדות וכבוד הדדי". בעלת הרכב השרוף מהמחאות: "בעלי במילואים בעזה ואני עם שתי בנות פגות לבד" קובי רוזן | 10:49 מפגינים הבעירו פחים בסמוך לבית ראש הממשלה וגרמו נזקים | כמה מתבצרים בגג הספרייה הלאומית קובי רוזן | 08:15 השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בקצרה וכתב: "גל הצתות הטרור הבוקר בסמוך לבית ראש הממשלה בשכונת רחביה - בגיבוי ועידוד היועמ"שית העבריינית שרוצה לשרוף את המדינה".

פחים בוערים בסמוך לבית רה"מ, הבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה גינה בחריפות את אוזלת ידה של היועמ"שית כנגד האנרכיה וההצתות וכתב: "היועצת המשפטית למחאה, הגברת בהרב-מיארה, באוזלת ידה ובאכיפתה הבררנית, שורפת את המדינה.

"סעיף 448 לחוק העונשין קובע כך: ״המשלח אש במזיד בדבר לא לו, דינו - מאסר חמש עשרה שנים״. עבירת ההצתה היא פשע חמור מאוד והענישה בהתאם. היא איננה מותנית בנזק, אלא בעצם ההצתה - משום שאנחנו יודעים איך ההצתה מתחילה, לעולם אין לדעת איך תסתיים, וגלום בה סיכון חיים ממשי.

"העבריינים הבזויים שהציתו היום את ירושלים, ומבקשים להצית את המדינה - היו נעצרים ונענשים במלוא חומרת הדין אילו היו מציתים ליד ביתה של הגב׳ בהרב מיארה, מי משופטי העליון או פרקליט המדינה.

"אך המערכת האמונה על אכיפת החוק נחטפה בידי פירומנית שאין בינה ובין שלטון החוק צל צילו של דבר. חסימות כבישים? הטרדות? אלימות מילולית? איומים? הכל עובר - עכשיו גם הצתה. איפה זה ייעצר? ניתן רק לשער".

שר התקשורת שלמה קרעי כתב: "זו לא מחאה בעד החטופים. זו אנרכיה וטרור אזרחי שמופנים נגד מילואימניקים, חולים ותינוקות. הכל בעידודה של היועמ"שית לשעבר ובשתיקתה הרועמת מול עבריינים ופורעי חוק מהשמאל".

קרעי הוסיף: "אני מגבה את ידידי השר בן גביר במאבק המשילותי שלו נגד הייעוץ המשפטי לממשלה, ודורש מהמשטרה והשב"כ לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם כל מי שפוגע בחיי אזרחי ישראל ומחולל אנרכיה ברחובות".

שר החינוך יואב קיש גינה את ההצתות וכתב: "העבריינים שהציתו רכבים של אזרחים יודעים היטב שזה לא משרת את החזרת החטופים אלא רק את האנרכיה שאותם אנשי מחאה משולי החברה הישראלית מנסים לייצר במדינה. איזה הבדל בינם לבין כל אנשי המילואים, מימין ומשמאל, שמתייצבים כעת בהמוניהם כדי להשלים את מטרות המלחמה - מיטוט חמאס והחזרת כל החטופים".

שרת התחבורה מירי רגב כתבה: "המחאה של השמאל איבדה שליטה מזמן והפכה להתנהגות אלימה, מסוכנת ובלתי נתפסת. שריפת כבישים, פגיעה בתשתיות, חסימות אלימות, והשיא הבוקר- הצתת שריפה ליד בית ראש הממשלה שהבעירה מכוניות, עצים ותשתית. זה כבר לא חופש ביטוי, זו אלימות בריונית שמזכירה שיטות של ארגוני טרור.

אני מצפה מהמשטרה, מהיועצת המשפטית לממשלה ומהפרקליטות לעצור את ההפקרות, לאכוף את החוק ולשים סוף להתפרעויות. האלימות הזו מסכנת חיי אדם, את ביטחונו של ראש הממשלה ובני משפחתו, וזו חציית קו אדום שאסור שתעבור בשתיקה".

יו"ר כחול לבן בני גנץ גינה את שריפת הרכב במהלך הפגנה למען שחרור החטופים בירושלים, ומסר: "ההפגנות וההזדהות עם משפחות החטופים היום היא זכות דמוקרטית וחובה מוסרית של כל אזרח - שריפת רכבים ואלימות מכל סוג, של קומץ לא מייצג, אינה מקדמת את השבת החטופים ורק פוגעת במאבק הציבורי הנחוש והחשוב".

גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד גינה את ההצתות - בדרכו - וכתב: "אני מגנה את הצתת הרכבים בירושלים, אבל מגנה הרבה יותר ממשלה שמפקירה חטופים למותם בעזה".

מפגינים מתבצרים בגג הספרייה הלאומית ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרה עדכנו הבוקר כי התקבל דיווח על מספר פחים וצמיגים בוערים בשכונות רחביה וגבעת רם בירושלים. כתוצאה מכך, נפגעו מספר כלי רכב שחנו במקום ופונו מספר תושבים מבניינים סמוכים. למרבה המזל אין נפגעים. למקום הוזעקו כוחות משטרה מתחנת מוריה במחוז ירושלים לצד גורמי החירום וההצלה, והחלו בפעולות לכיבוי האש.

"בשעה זו", נמסר מהמשטרה: "השוטרים פועלים במוקדים השונים יחד עם גורמי החירום וההצלה והפחים והצמיגים הבוערים כובו ובכך נמנעה פגיעה וסיכון לציבור משתמשי הדרך והתושבים במקום. חקירת המקרים נמשכת".

המשטרה תקפה את המפגינים: "חופש המחאה אינו החופש להבעיר רכוש, ולגרום נזק כלכלי ובריאותי לציבור שעלול לסכן חיים- כפי שהיה הבוקר בירושלים. שריפה של רכבים שגרמה נזק לרכוש, והבערת אש שחייבה פינוי דיירים במטרה לשמור על שלומם וביטחונם בכדי שלא יפגעו - מהווה חציית קו אדום ואין בינה לבין מחאה כחוק כל קשר. מעשים אלו לא מבוצעים ע״י מפגינים, אלא ע״י פורעי חוק שמתנהגים כעבריינים.

"צר לנו שיש גורמים שונים המסקרים מעשים אלו כמחאות לגיטימיות, במקום להוקיע ולגנות את מבצעיהם. משטרת ישראל רואה בחומרה את המעשים העבריינים הללו ותפעל בכלים שברשותה למצות את הדין עם אותם פורעי חוק. לא נאפשר עבריינות ופגיעה בציבור, ברכושו ובזכויותיו, בחסותן או בכסותן של מחאות".