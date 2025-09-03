כיכר השבת
נתניהו תוקף את רה"מ הבלגי: "רוצים להאכיל את התנין - לפני שהוא יטרוף"

ראש הממשלה נתניהו גינה היום, את החלטת שר החוץ של בלגיה שהודיע כי מדינתו תכיר 'במדינה פלסטינית'| "הוא רוצה להאכיל את התנין הטרוריסטי לפני שהוא יטרוף את בלגיה" (מדיני, בעולם)

נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

אחרי ההחלטה להטיל סנקציות ולהכיר במדינה פלסטינית בלבישראל, ראש הממשלה עלה היום (רביעי) למתקפה נגד ראש ממשלת בלגיה, דה ובר, וטען "הוא מנהיג חלש המבקש לפייס את ה האסלאמי על ידי הקרבת ישראל".

נתניהו הוסיף וכתב באנגלית בחשבון ה-X שלו כי ר"מ בלגיה "רוצה להאכיל את התנין הטרוריסטי לפני שהוא יטרוף את בלגיה" כשהוא מסיים: "ישראל לא תצטרף ותמשיך להגן על עצמה".

הכתב המדיני אריאל כהנא הגיב להודעת משרד רה"מ בשמו של נתניהו וטען: "למיטב היכרותי את המתרחש בבלגיה, דווקא התקפה אישית על ראש הממשלה שלה, היא הדבר הלא נכון לעשות", לדבריו: "דה בר הוא גורם חיובי שבולם לחצים כבדים מאוד מתוך ממשלתו לפגוע בישראל עוד הרבה יותר. אלמלא היה כזה, המהלכים של בריסל (אגב, לא מדינה חשובה במיוחד) היו גרועים יותר".

כהנא אף ציין "כי לגמרי מוצדק לתקוף את בלגיה בשל הקו העוין הכללי, אבל ספציפית את ראש ממשלתה היה נכון לשמור בצד שלנו, ולא לסמן אותו במחנה הרעים. לדעתי סיים כהנא: "ראש הממשלה שלנו קיבל פה תיאור מצב לא נכון לגבי המתרחש שם".

נזכיר כי בלילה שבין שני לשלישי, שר החוץ של בלגיה, מקסים פרבו, הודיע כי ארצו תכיר במדינה פלסטינית במהלך עצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ואף תטיל סנקציות חריפות על ממשלת ישראל.

פרבו הסביר את הצעד וכתב בחשבון הטוויטר שלו: "לאור הטרגדיה ההומניטרית המתרחשת בפלסטין, ובמיוחד ברצועת עזה, ולנוכח התקיפות הישראליות שנעשות תוך הפרת החוק הבינלאומי, בלגיה נאלצת לקבל החלטות נחרצות על מנת להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל וחמאס",

באשר לסנקציות שבלגיה תטיל על ישראל, שר החוץ הבלגי הדגיש כי הן "לא הוטלו על מנת להעניש את אזרחי ישראל, אלא כדי להבטיח שממשלת ישראל תכבד את החוק הבינלאומי ותנקוט בפעולות על מנת לשנות את המצב בעזה".

לדבריו, ההכרה במדינה פלסטינית "מתווה את הדרך לפתרון שתי המדינות. היוזמה המשותפת של צרפת וערב הסעודית היא מחווה פוליטית חזקה לשמירת הסיכויים לשלום, ולגינוי כוונות ישראל על הרחבת ההתנחלויות".

שר החוץ גדעון סער הגיב להחלטה וטען כי "הקמת מדינה פלסטינית לא תלויה בבריסל אלא בירושלים, ולנו אין שום כוונה להקים מדינה שבבירור תהיה מדינת טרור. דרך אגב, זה כבר נוסה לפני 20 שנה, כשישראל נסוגה לחלוטין מרצועת עזה, פינתה את כל הישובים, את כל הבסיסים הצבאיים ואפילו את הקברים בבתי העלמין. התוצאה של זה הייתה צמיחתה של ממלכת הטרור המסוכנת ביותר בעולם. לא נעשה זאת שוב. למדנו את הלקח שלנו״.

עוד אמר סער: ״אני לא יודע איך ממשלת בלגיה מתכוונת לשים קץ לשלטון חמאס. לשכנע אותם? להתחנן בפניהם? כמובן, אנו פתוחים לפתרון דיפלומטי. אם חמאס יסכים להתפרק נשקו ולשחרר את החטופים - המלחמה תסתיים מחר״.

