הרמטכ״ל האיראני החדש חשף: לא היינו מוכנים למלחמה עם ישראל

הרמטכ"ל החדש של איראן ( צילום: ללא )

כמעט שלושה חודשים חלפו להם מאז סיום מלחמת 'עם כלביא' בלב איראן, היום (חמישי) חשפו בטהרן את זהותו של הרמטכ"ל החדש של איראן - ושמו הוא: עלי עבדלהאי.

בהצהרה שמסר היום נאמר כי ״הכוחות המזוינים של איראן מוכנים לחלוטין להגן על ביטחונה", הרמטכ"ל החדש הודה כי הם הגיעו לא מוכנים למלחמה עם ישראל, אך טען כי "הם מוכנים יותר מאשר לפני המלחמה האחרונה". בהמשך הוסיף כי "לאומה האיראנית אין דאגות לגבי העתיד. האויב מנסה להלהיט את האווירה במדינה באמצעות לוחמה פסיכולוגית ותקשורתית״.

מתקן גרעין באיראן ( צילום: שאטרסטוק )

לפני יומים דיווחנו כי דיוויד אולברייט, מומחה הגרעין העולמי, חשף כי איראן פינתה מערכות קירור שהיו מותקנות בתוך מתקני הגרעין בנתנז. הדבר לדבריו מעיד על היערכות של משטר האייתוללות לתקיפה נוספת על המקום.

נתנז, כזכור, היה מהיעדים הבולטים של ישראל במלחמת 12 הימים עם איראן. לפי הדיווחים למקום נגרם נזק כבד והפעילות בו, לפחות לפי שעה, הושעתה מכפי שהייתה.

לדברי אולברייט, בציוץ שצייץ אתמול ברשת X, ברחבי האזור המאובטח של נתנז מפוזרים 24 מערכות קירור. מדובר במערכות יקרות ערך.

באיראן לדבריו מנצלים את העובדה שהמתקן בנתנז איננו פעיל, בעקבות ההפצצות הישראליות, כדי להגן על מערכות הקירור מפני תקיפה אווירית נוספת.

לפני כחודש וחצי דווח כי האתר בנתנז לא ניזוק באופן כה משמעותי, כפי שניזוק האתר בפורדו. לפי ההערכות, אם טהרן תבחר בכך, ניתן יהיה לחדש בנתנז את תהליך ההעשרה בתוך חודשים ספורים. כך מדו"ח אמריקני פנימי שהוצג בפני מחוקקים, גורמים בפנטגון ובעלות בריתה של ארצות הברית, על פי חמישה גורמים שמעורים בפרטי המסמך ששוחחו עם NBC.