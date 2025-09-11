"אין אירוע": אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (חמישי) בטקס חתימת הסכם גג במעלה אדומים, נתניהו גרם לבהלה בקרב הציבור בישראל, לאחר שטען כי הוא ממהר לחזור לטפל בדברים שעליהם "אינו יכול לפרט".

דקות לאחר דבריו של ראש הממשלה, ברשתות החברתיות החלו להסתובב שמועות על פעילות כזאת או אחרת של חיל האוויר בשמי טהרן. גורם ביטחוני הבהיר מיד כי בניגוד לגל השמועות המסתובב בחוץ, בישראל לא מזהים איום מידיי כזה או אחר מאיראן.

מוקדם יותר נתניהו טען במהלך האירוע במעלה האדומים: "״אני רוצה לספר לכם, כשבאתי הנה בפעם הראשונה, בגיל 18, כי לפני זה, זה היה שטח כבוש על ידי אחרים. זה ב-1967, ולמדתי לנווט ביחידה ששירתת בה. המקום הטוב ביותר ללמוד לנווט - זה פה, כי הגבעות היו עירומות לגמרי, ויכולת לראות את הטופוגרפיה, את ההרים, את הוואדיות. ומאוד מאוד התרגשתי להיות פה כי דרכתי באמת בנוף קדומים, הנוף שלנו. היה נפלא לראות איך זה נבנה.

"אני זוכר את מוזיאון הקסטל. אני זוכר כל שלב ושלב. אני חשבתי שיש פה ביטוי גם לנבואות תנ"כית. אומרים בתנ"ך: "ירושלים, הרים סביב לה". זו פשוט טעות כתיב. ירושלים - ערים סביבי לה! ואנחנו התחלנו לבנות עיר ועוד עיר, ומעלה אדומים הייתה והנה עיר שהיא חלק מארצנו, ויהיו עוד הרבה "מעלה אדומים" בארצנו".

ראש הממשלה הוסיף: "מה שאנחנו עושים כאן - זה בעצם לממש חזון - בני, אתה זוכר, יצאנו החוצה, אני מאוד אוהב ללכת בגבעות האלה. יצאנו על אחת הגבעות ואמרתי: "פה שכונה, שם שכונה". אמרת: "תאשר". אמרתי: "אני מאשר", אבל בין לאשר לבין לבצע במדינת ישראל - וואו! - זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. לכן היום קורה משהו גדול מאוד פה. כי הדבר הזה עומד לממש הכפלה של העיר מעלה אדומים. יהיו פה 70 אלף איש בתוך חמש שנים. זה יהיה שינוי אדיר.