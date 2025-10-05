כיכר השבת
ראש הממשלה נתניהו, שוחח היום עם קנצלר גרמניה ודן עימו בנוגע לתוכנית הנשיא טראמפ - אשר צפויה להביא להחזרת החטופים, ולסיום הלחימה בעזה | אלו הציטוטים מהשיחה בין המנהיגים (מדיני)

נתניהו והקנצלר (צילום: קובי גדעון לע"מ)

ברקע ההתקדמות במשא ומתן לשחרור כלל החטופים, ראש הממשלה שוחח היום (ראשון) עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ודן עימו בנוגע להתפתחויות האחרונות.

על פי הודעת לשכת רה"מ, שני המנהיגים דנו בתוכנית הנשיא טראמפ אשר בנויה מ-21 שלבים אשר בסיומם כלל החטופים יחזרו הבייתה לישראל, וצה"ל יסיים את הלחימה ברצועת אשר נמשכת מזה שנתיים. בהמשך סיכמו השניים כי יש להמשיך להפעיל לחץ על החמאס במטרה להביא לשחרור כל החטופים.

בסיום השיחה, ראש הממשלה נתניהו הודה לקנצלר מרץ על תמיכת גרמניה בישראל ואמר: "נמשיך לפעול בנחישות עד להשגת כל מטרות המלחמה, ובכללן השבת כל החטופים והבטחת ביטחון ישראל״.

מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לשאלות עיתונאים שעה ששוחח עימם במדשאות הבית הלבן, ואמר כי הוא רואה בתוכנית פתח לשלום היסטורי במזרח התיכון.

לדבריו, אין צורך בגמישות כלפי התוכנית, משום שההסכמה סביבה כמעט מוחלטת. "אין לנו צורך בגמישות, כי כולם פחות או יותר מסכימים עליה," אמר .

"אבל תמיד יש התאמות יום־יומיות." טראמפ הגדיר את היוזמה כ"מדהימה" והוסיף: "תוכנית חמאס, אני אומר לכם, מדהימה. אפשר להשיג שלום - אם חושבים על זה - שלום במזרח התיכון בפעם הראשונה זה, כפי שאומרים, באמת שלושת אלפים שנה."

הנשיא הדגיש כי הוא רואה בעצמו שחקן מרכזי במהלך. "אני מאוד מכובד להיות חלק גדול מזה," אמר. "תראו, הם נלחמו על תוכנית כזו במשך שנים."

