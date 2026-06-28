רון ארד יחזור? ההסכם שנחתם בסוף השבוע בין ישראל ללבנון כולל סעיף שמדבר על התחייבות הדדית של ישראל ולבנון לפעול למען שחרור עצירים והחזרת שרידים. כך על פי דיווח הערב (ראשון) בכאן חדשות.

לפחות 18 מחבלי חיזבאללה נלקחו בשבי במהלך המלחמה והסעיף המדובר בהסכם מחייב את הצדדים לפעול בעבור שחרורם. עם זאת, מקורות ישראלים אמרו שאין התחייבות לשחרור מחבלים. הניסוח עצמו בהסכם עמום, אך מדבר על התחייבות "לפעולה למען" שחרור עצירים והחזרת שרידים.

לפי מקורות שצוטטו בדיווח, ישנם בבתי קברות בלבנון שרידים של יהודים שקרוביהם מעוניינים להביא לקבורה בישראל. הניסוח העמום המדבר על פעולה בעבור החזרת שרידים יכול גם להתייחס לפעילות בנוגע לרון ארד, אך לפי מקורות, כלל לא ברור אם יש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא.

במקביל, בחדשות 12 פורסמו עיקרי הנספח הביטחוני שנותר חסוי בשל בקשה מפורשת של ממשלת לבנון. לפי סעיף ארבע לנספח, ממשלות ישראל ולבנון התחייבו כי שום נסיגה לא תתבצע לפי לוח זמנים קצוב מראש. המשמעות היא שאין נסיגות אוטומטיות, והן יבוצעו רק לפי הצורך בשטח ומבחן התוצאה. ממשלת לבנון נתנה את הסכמתה לתנאי זה.

בנוסף, בתקופה הקרובה לא תירשם התרחבות של פיילוטים נוספים, אלא בהסכמה ישראלית. נכון לעכשיו קיימים שני פיילוטים בלבד באותם תאי שטח שעליהם הוסכם, ובישראל מעריכים כי כניסת צבא לבנון אליהם תיקח כמה שבועות.

לצד זאת, הנספח הביטחוני מעגן את חופש הפעולה של צה"ל בתוך הקו הצהוב. על פי המסמך, הצבא יוכל לפעול בתוך השטח המוגדר נגד איומים מתהווים ומיידיים.