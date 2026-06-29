בעקבות התבטאות השופטים הדרמטית בעניין הבעייתיות בסעיף השוחד בתיק 4000, שר הביטחון ישראל כ"ץ קורא היום (שני) לבטל את משפטו של ראש הממשלה. קודם לכן היה זה השר בצלאל סמוטריץ' שאיים במרומז וכתב כי "יבוא יום והאחראים לכך יתנו את הדין".

השר כ"ץ כתב ברשת X: "‏אחרי שנים של משפט סרק, התעללות ורדיפה פוליטית השופטים קוראים שוב לפרקליטות וליועצת המשפטית לבטל את סעיף האישום המרכזי בשוחד נגד רה"מ בנימין נתניהו. ואין קול ואין עונה". לדבריו, "‏המשפט חייב להתבטל מיד והאחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין".

כאמור, השר בצלאל סמוטריץ' כתב בצהריים כי "מסע הציד ארוך השנים נגד רה"מ הוא הכל חוץ מבקשת צדק". לדבריו, "מערכות חקירה ותביעה רקובות שגרמו וממשיכות לגרום נזקים אדירים למדינת ישראל ולחברה הישראלית". לסיום כתב: "יבוא יום והאחראים לכך יתנו את הדין".

כפי שדיווחנו, הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים שיגר היום פצצה משפטית לעבר הפרקליטות, המהווה איתות ברור וחד-משמעי לדרישתם למחוק את אישום השוחד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה רשמית, קצרה ומטלטלת שמסרו השופטים נאמר כי "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".

המשמעות הדרמטית של דברי השופטים מחזירה את התיק ליוני 2023. באותה עת, קיימו השופטים פגישה סגורה ובלתי רשמית בלשכתם עם נציגי התביעה וההגנה, ובה הבהירו לפרקליטות כי ישנו קושי ראייתי ממשי וחוסר סיכוי להוכיח את סעיף השוחד בפרשת בזק-וואלה (תיק 4000). השופטים המליצו אז לתביעה למחוק את האישום החמור ביותר נגד ראש הממשלה – המלצה שנדחתה על הסף על ידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והפרקליטות.

היום, לאחר שמיעת עדותו הממושכת של נתניהו על דוכן העדים, מבהירים השופטים כי החקירות והראיות החדשות לא שינו במטר את דעתם, והם עדיין סבורים כי יש למחוק את סעיף השוחד מהאישום.