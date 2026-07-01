ועדת החוץ והביטחון המשיכה היום (רביעי) את הדיון בהצעת חוק שירות ביטחון - שילוב תלמידי ישיבות, שנועד להקפיא את מעצר בני הישיבות ועמלי התורה. בדיון השתתפה היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, שסקרה בפני הוועדה את השלבים שעבר הצעת החוק החל מדין הרציפות ועד היום.

אפיק התייחסה לנוסח שנמצא כעת על שולחן הוועדה ואמרה שמה שקרה הוא שהנוסח שגובש לאחר 86 ישיבות, הוחלף למעשה בהסדר אחר לחלוטין. היא הדגישה כי יש מקרים שבהם מדובר בנוסח חדש של אותה הצעת חוק, ויש מקרים שבהם מדובר למעשה בהסדר אחר לגמרי.

לדבריה, "ייתכן שבעקבות שינויי המציאות שחלו במקביל לדיוני הוועדה נוצרו בעיות אחרות. ייתכן גם שהממשלה סבורה שנכון לתת להן מענה, אולם הדרך לתת מענה לבעיות אלה, גם אם יש להן זיקה לנושא הגיוס היא באמצעות הצעת חוק שנותנת מענה לאותו העניין.

"ככל הנראה, בשל לוחות הזמנים שאליהם נקלעה הכנסת, הנמצאת בסיום כהונתה, נוצר מצב שבו כל הנוסח וכל ההסדר שעליהם עמלה הוועדה במשך 86 ישיבות הוחלפו במשהו אחר. בעיניי, ההסדר החדש כמעט שאינו מתיישב עם התכליות של הצעת החוק המקורית".

עו"ד אפיק ביקשה להתייחס למצב שנוצר בשלושה מישורים: המישור הראשון הוא שההליך הפרוצדורלי קשור בקשר הדוק למהות. אם מכניסים לכאן הסדר אחר לחלוטין מזה שהיה קודם – גם אם הוא שואב רכיבים מסוימים מהנוסח הכחול, ברגע שההסדר עושה דבר אחר לגמרי, הוא פוגע גם בתקינות הליך החקיקה. למעשה, נוצר מצב שבו מלבישים הסדר חדש על השלד של נוסח שהיה כאן קודם, בשל קוצר הזמן או קשיים אחרים.

אפיק הוסיפה כי "הדבר קשור גם למהות משום שכאשר הכנסת מחליטה לקבוע הסדר מסוים, אי אפשר לומר: 'הכנסת תסדיר רק חלק מהנושא, ואת הסנקציות ממילא קבע בית המשפט והן יישארו כפי שהן'. הכנסת אינה פועלת כך".

אפיק: "בתפקידי אני מבקשת לעודד את הכנסת, כאשר היא מחוקקת הסדר, לבחון את ההסדר בכללותו. גם להחלטה להשאיר חלקים מסוימים מחוץ לחקיקה יש משמעות".

יועמ"שית הכנסת התייחסה למנגנוני הפיקוח המוצעים ואמרה כי לאורך השנים נטען שאין מנגנוני אכיפה ופיקוח יעילים, ולכן יש צורך למצוא מנגנונים כאלה, וכי למצוא בתוך שלושה חודשים, במסגרת הוראת שעה, מנגנוני אכיפה שלא הצליחו למצוא במשך עשר שנים, נראה אתגר קשה.

עוד אמרה כי מעבר לקשיים ביחס להליך החקיקה, מוטלת על הוועדה חובה לקבל את מלוא הנתונים המבססים את אותו צורך שמובא בהצעה, וכי הוועדה צריכה להשתכנע שקיים צורך ממשי בתכלית החדשה, שיש הכרח במתן מענה מיידי, ושקיימת לכך תשתית עובדתית מספקת.

עוד ציינה כי אם הוועדה מחליטה לקדם את ההסדר הזה, עליו להיות הסדר שלם ומלא, העולה בקנה אחד עם הדרך שבה הכנסת מחוקקת כאשר היא מבקשת להסדיר נושא מסוים.

בסיכום דבריה אמרה עו"ד אפיק כי ככל שבסופו של דבר הוועדה תצביע רק על ההסדר המצומצם, המשמעות היא שכל עבודתה עד כה, לרבות כל הדיונים שקיימה הוועדה והנוסחים שגובשו לאורך הדרך, תרד לטמיון והבהירה כי לא ניתן יהיה לשוב ולהחיל עליהם דין רציפות פעם נוספת, ולכן כל העבודה הזאת תימחק למעשה, והכנסת הבאה תידרש להתחיל את העיסוק בנושא מחדש.