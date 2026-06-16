טראמפ היום בפסגה ( צילומסך )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר היום (שלישי) בפגישה עם אמיר קטאר תמים בן חמד אל ת'אני, בשולי פסגת ה-G7 בצרפת, כי ההסכם עם איראן הושלם ועובר לשלב הבא. בעקבות כך ולאחר החתימה על מזכר ההבנות, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בעוד זמן קצר.

"ההסכם שלנו עם איראן הושלם, והוא אמור להצליח", מסר טראמפ. "הוא עובר כעת לשלב השני, שלדעתי יהיה קל יותר". הנשיא האמריקאי הבהיר כי למרות ההסכם, ארצות הברית לא תשקיע משאבים כלכליים באיראן. "יש לנו הסכם הוגן וטוב. אנחנו לא משקיעים שום כסף באיראן", הדגיש טראמפ. "יש לנו הזכות להיכנס לשם בעתיד ולעשות משהו אם ארצה לעשות משהו, אבל אנחנו לא משקיעים שום כסף ואין לנו שום מחויבות להשקיע כסף באיראן". "אם לא אני", טראמפ המשיך במסע ההשפלה: "ישראל לא הייתה קיימת היום, וכל אדם עם שכל בישראל יודע את זה״. לדברי הנשיא: "מעולם לא היה אכפת לי משינוי משטר באיראן, אך אני מניח שקיבלתם שינוי משטר. כעת אני רואה שאנחנו מדברים עם אנשים מאוד רציונליים״. אש ביציעים: אלפי גולים איראנים הרימו מפגן עוצמה נגד חמינאי דני שפיץ | 12:56 דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הכחשתו החריפה לטענות לפיהן מזכר ההבנות עם איראן יעניק לרפובליקה האסלאמית עשרות מיליארדי דולר. "הסיפור לפיו ארצות הברית משלמה לאיראן 300 מיליון דולר הוא פייק ניוז", כתב הנשיא ברשת החברתית Truth Social, והוסיף כי "איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני".

הנשיא דונלד טראמפ

ביקורת חריפה על ישראל

במהלך הפגישה, טראמפ הפנה ביקורת חריפה כלפי ישראל והתנהלותה מול חיזבאללה. "אני לא אוהב את האופן שישראל מתנהלת מול חיזבאללה", אמר הנשיא האמריקאי. "היו לי יחסים טובים עם ביבי אבל עכשיו הוא צריך להיות יותר אחראי בלבנון. ישראל היתה צריכה לסיים את העניין עם חיזבאללה מהר. אבל זה לוקח להם נצח".

טראמפ אף העלה אפשרות שסוריה תטפל בחיזבאללה במקום ישראל. "אם ישראל לא מסוגלת לעשות את העבודה עם חיזבאללה, א-שרע הסורי יעשה את העבודה. הם יעשו את זה יותר טוב", טען הנשיא. הוא הוסיף כי "מרקו רוביו אמר לי שהאיראנים לא ישיגו נשק גרעיני. אם הם ישיגו, כל הגיהינום ייפתח עליהם".

דבריו של טראמפ מעוררים דאגה בישראל, במיוחד לאור המתיחות הפוליטית הפנימית סביב ההסכם עם איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה בעבר כי ישראל לא יודעת את כל פרטי ההסכם החשאי שנחתם עם איראן, מה שמעורר תהיות רבות בקרב גורמי ביטחון וממשל.

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

סגן הנשיא: איראן חייבת להפסיק לממן טרור

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הבהיר בריאיון לרשת CNN כי מספר סוגיות מרכזיות טרם נפתרו במסגרת המשא ומתן. "במספר סוגיות, נצטרך לפתור את הדברים הללו במהלך שלב המשא ומתן הטכני", ציין ואנס.

לדבריו, "מה שמזכר ההבנות עושה זה לקבוע מסגרת שבה האיראנים יזכו להטבות של העסקה באמצעות עמידה בהתחייבויותיהם". ואנס הדגיש כי "הסעיף הראשון בהסכם קובע שאיראן מתחייבת - בדיוק כפי שארצות הברית מתחייבת - לשלום וליציבות אזורית".

"חלק מכך הוא שהאיראנים חייבים להפסיק לממן ארגוני טרור אלימים, הם חייבים להפסיק לממן חוסר יציבות אזורית", הבהיר סגן הנשיא. דבריו מעידים על כך שההסכם עדיין נמצא בשלבי גיבוש, ושהמשא ומתן הטכני צפוי להימשך בשבועות הקרובים.

בינתיים, בזירה הלבנונית, השטח ממשיך לבעור למרות הדיווחים על הסכמים מדיניים. כתב רשת Press TV האיראנית נפצע מרסיסים בעת שדיווח מדרום לבנון, ותושבים לבנונים החוזרים לבתיהם מגלים הרס כבד ומציאות קשה.