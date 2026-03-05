להחזיר לעצמנו את השקט: שלושה תרגילים שיחזירו לכם את הריכוז

כולנו מכירים את הבוקר הקלאסי של עובד במשרד: היא או הוא מתחילים את היום עם כוונות טובות ו-23 לשוניות פתוחות בדפדפן. עד הצהריים הם כבר ענו ל-37 הודעות, אישרו שתי פגישות מיותרות וריפרפו על שלושה מאמרים מבלי לסיים אף אחד מהם. המטלה החשובה באמת? היא נדחתה למחר.

עבור רבים מאיתנו, תשומת הלב שלנו כבר מזמן אינה בבעלותנו - היא עברה במיקור חוץ להתראות של הסמארטפון ולברירות המחדל של הטכנולוגיה.

ד"ר יוסרי מרזוקי, פסיכולוג קוגניטיבי, טוען שהבעיה אינה מחסור בטכניקות לניהול זמן, אלא עודף של "רעש קוגניטיבי". הפתרון שהוא מציע הוא מינימליזם פסיכולוגי: מרד שקט נגד הכאוס המודרני, שבו הרווחה הנפשית אינה מושגת דרך צבירת חוויות או חפצים, אלא דרך צמצום מכוון.

המערכת בקריסה: למה אנחנו מותשים?

המוח האנושי בנוי ליעילות ולפשטות. בכל פעם שמופיעה התראה או שאנחנו עוברים בין משימות ("Task Switching"), המוח משלם מחיר. גם אם החלטנו להתעלם מההתראה, השקענו אנרגיה בדיכוי הגירוי. התוצאה היא "שאריות קשב" - חלק מהריכוז שלנו נשאר תקוע במשימה הקודמת, מה שמותיר אותנו במצב של פיצול קבוע.

כדי לצאת מהלופ הזה, מרזוקי מציע תוכנית פעולה בשלושה מישורים:

1. הצמצום הדיגיטלי: להחזיר את השליטה לידיים

הצעד הראשון הוא "מיפוי דליפות קשב". מרזוקי מציע לנהל רישום של יום אחד: כמה פעמים בדקנו את מסך הנעילה? כמה טאבים פתוחים כרגע?

הפתרון אינו התנזרות מטכנולוגיה, אלא קביעת גבולות. אותם עובדים שהזכרנו, למשל, יעברו לבדיקת אימייל ידנית פעמיים ביום בלבד, הסירה אפליקציות חברתיות ממסך הבית וביטול את כל ההתראות שאינן דחופות. "תשומת הלב הופכת מפסיבית ומגיבה לאקטיבית ומכוונת", מסביר מרזוקי.

2. הצמצום הפיזי: המרחב כמשענת לקשב

חפצים מיותרים על שולחן העבודה אינם רק עניין של אסתטיקה – הם מייצרים "מיקרו-החלטות" בלתי פוסקות. המוח שואל את עצמו בתת-מודע: "איפה הדף הזה?", "אולי כדאי שאטפל בזה עכשיו?".

המינימליזם הפסיכולוגי דורש לנקות את המרחב הפיזי ולהשאיר רק את מה שחיוני למשימה הנוכחית. כשהמרחב נקי, המוח לא צריך להשקיע אנרגיה בסינון רעשים ויזואליים.

3. הצמצום הזמני: כוחה של השגרה

במקום לסמוך על כוח הרצון, כדאי לייצר "ברירות מחדל של זמן". זה אומר לקבוע חלונות זמן קבועים ומוגנים למשימות עומק. כך למשל על עובד לבטל פגישות בעלות ערך נמוך ולשריין 45 דקות של ריכוז מוחלט שיוקדש להפסקת וארוחת הצהריים. כשהזמן מובנה, הצורך לקבל החלטות קטנות לאורך היום פוחת, ותחושת העומס נחלשת.

פחות זה באמת יותר

המסר של המינימליזם הפסיכולוגי הוא פשוט אך עמוק: בהירות מנטלית אינה משהו שרודפים אחריו, אלא משהו שמגלים מחדש כשמפנים את הערמה. באמצעות צמצום קבוע של הקלט הדיגיטלי, הפיזי והזמני, אנחנו יוצרים "פיגום" שתומך בנו גם בתקופות של אי-ודאות.

"בסופו של דבר," מסכם מרזוקי, "המטרה היא להפוך את הנוכחות – ולא את הסחת הדעת – לברירת המחדל הטבעית שלנו".