למה כל כך קשה לזרוק דברים? המדע מסביר ונותן עצות

במשך עשרים שנה, על המדף העליון בסלון של דליה, עמדה ציפור קרמיקה קטנה עם כנף מודבקת ברישול. היא לא הייתה יפה, היא לא הייתה יקרת ערך, ובוודאי שלא הייתה "שימושית". כשבתה של דליה הציעה להעביר אותה לסל המיחזור במהלך סידור פסח שגרתי, דליה חשה דפיקות לב מואצות.

"זה לא סתם פסל," היא הסבירה בקול רועד, "זה הרגע שבו סבתא שלך זכרונה לברכה ואני צחקנו עד דמעות בבית קפה בפריז, והיא קנתה לי את זה כי היא אמרה שאני תמיד מנסה לעוף גבוה מדי". עבור דליה, השלכת הציפור לא הייתה דרך לנקות את הבית, זו הייתה מחיקה פיזית של הצחוק של אמה, של ריח הקפה בפריז ושל חלק מהזהות הנוסטלגית שלה. הציפור לא הייתה חפץ - היא הייתה חלק מחייה.

העצמי המורחב: אני הוא מה שיש לי

בשנת 1988, הפסיכולוג והחוקר ראסל בלק טבע מושג ששינה את הדרך שבה אנחנו מבינים צרכנות וסדר: "העצמי המורחב" (The Extended Self). בלק טען כי הזהות האנושית אינה עוצרת בגבולות העור והגוף שלנו. אנחנו משליכים את האישיות שלנו על החפצים שמקיפים אותנו - המכונית, הספרים על המדף, ואפילו המעיל הישן.

לפי גישה זו, החפצים הם "עזרי זיכרון" פיזיים. המוח האנושי מתקשה לאחסן זיכרונות מופשטים לאורך זמן, ולכן הוא "מצמיד" אותם לחומר. כשאנחנו מתבקשים להיפרד מחפץ מיותר, המערכת הלימבית במוח מפרשת זאת כאיום על שלמות העצמי. החרדה מאיבוד החפץ היא למעשה חרדה מאובדן חלק מההיסטוריה האישית שלנו. אם המזכרת מהטיול תיעלם - האם גם החוויה תתפוגג? האם הקופסה הישנה היא חלק מילדותנו שאיננו רוצים לשכוח?

"החפצים שלנו הם לא רק רכוש; הם המראה שדרכה אנחנו מביטים בעברנו ומאשרים את קיומנו בהווה." כתב.

מה קורה במוח כשהבית עמוס?

בעוד שהרגש נאחז בחפצים, הביולוגיה שלנו משלמת את המחיר. מחקרים פורצי דרך שנערכו באוניברסיטת UCLA גילו קשר ישיר ומבהיל בין כמות החפצים בבית לבין רמות הקורטיזול - הורמון הלחץ - אצל בעלי הבית.

במחקר נמצא כי נשים שתיארו את ביתן כ"עמוס" או "מלא בפרויקטים לא גמורים" הראו רמות קורטיזול גבוהות לאורך כל היום, מה שמעיד על מצב של דחק כרוני. המוח שלנו סורק את הסביבה ללא הרף, עומס ויזואלי יוצר גירוי יתר קוגניטיבי. כל חפץ "מיותר" הוא למעשה מטלה לא פתורה: "צריך לתקן אותי", "צריך לסדר אותי", "צריך להחליט מה לעשות איתי".

התוצאה היא שחיקה של כוח הרצון. כשאנחנו חוזרים לבית עמוס, המוח לא מצליח להיכנס למצב של מנוח, אלא נשאר במצב של "דריכות תפעולית", חוסר שלווה.

הפרדוקס של המינימליזם המודרני

כאן טמון הפרדוקס: ככל שאנחנו מנסים לאמץ אורח חיים מינימליסטי כדי להוריד את רמות הלחץ, אנחנו נתקלים בהתנגדות העזה של ה"עצמי המורחב". הפעולה הפשוטה של ריקון המגירה הופכת למאבק פנימי בין הצורך הביולוגי בשקט ויזואלי לבין הצורך הפסיכולוגי בשימור הזהות.

הפתרון, כך נראה, אינו טמון במדריכי "עשרת הצעדים לבית נקי", אלא בהבנה עמוקה של המבנה של האישיות שלנו. במקום לשאול "האם זה שימושי?", עלינו לשאול "איזה חלק בזהות שלי החפץ הזה מייצג, והאם אני יכול לשמר את החלק הזה בתוכי גם בלי החומר?".

העצה הפרקטית היא לנסות להבין שמה שהחפץ מייצג ישאר איתנו תמיד, בין עם החפצים ובין בלעדיהם. ואם ממש קשה, אפשר לשמור תמונה שלו, זה גם מספיק. נסו את השיטה ותראו שהיא עוזרת הרבה - השלווה שמקבלים לאחר הסדר שווה הרבה. בהצלחה בנקיונות!